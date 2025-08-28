Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Αυγούστου, στην Εθνική Οδό Καστοριάς-Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό, στην Καστοριά με θύματα δύο ανήλικους.

Το χρονικό της τραγωδίας άρχισε να γράφεται γύρω στις 5:50 τα ξημερώματα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για ένα σοβαρό δυστύχημα. Ένα λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν οι δύο ανήλικοι -ένα αγόρι και ένα κορίτσι- ηλικίας περίπου 16 ετών, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και συνετρίβη με σφοδρότητα.

Το όχημα μετατράπηκε σε μία άμορφη μάζα (στη φωτογραφία πάνω από ΕΡΤ), καθιστώντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη για τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά: Τους αναζητούσαν οι γονείς τους

Μετά από προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις αισθήσεις τους.

Άμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικου μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Χωρίς τις αισθήσεις τους #απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής και ανατροπής του οχήματος, στην περιοχή Κορησός Καστοριάς. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι οικογένειες των δύο θυμάτων τους αναζητούσαν από αργά χθες το βράδυ.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.