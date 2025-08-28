Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της
Το τροχαίο στην Πιερία συνέβη όταν η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε δέντρο.
Τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε ένα 9χρονο κοριτσάκι σημειώθηκε χθες στην επαρχική οδό Κατερίνης – Δίου στη Νέα Έφεσο στην Πιερία ενώ τραυματίστηκε σοβαρά η 11χρονη αδελφή της.
Το τροχαίο συνέβη όταν η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, υπήκοος Γερμανίας, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε δέντρο.
Τα δύο κορίτσια επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα τους, που υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο, και να πέσει σε δέντρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια μένει μόνιμα στη Γερμανία, τόπο καταγωγής της 35χρονης και φέρεται να επισκέφτηκαν την Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας.
Η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε Νοσοκομείο Κατερίνης.
Αντιθέτως, η 11χρονη κόρη της κρίθηκε απαραίτητο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της να μεταφερθεί από το Νοσοκομείο Κατερίνης στο Ιπποκράτειο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
- Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
- Το τελευταίο βήμα για να βρεθεί στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει η ΑΕΚ
- Για την πρόκριση στη League Phase του Europa League Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ
- Αρκάς: Η «βρώμικη» καλημέρα της Πέμπτης
- Τραγωδία στην Καστοριά: Δύο 16χρονα παιδιά νεκρά σε τρομακτικό τροχαίο – Οι γονείς τα αναζητούσαν όλο το βράδυ
- ΗΠΑ: Οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις