# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της
Ελλάδα 28 Αυγούστου 2025 | 07:20

Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της

Το τροχαίο στην Πιερία συνέβη όταν η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε δέντρο.

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Spotlight

Τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε ένα 9χρονο κοριτσάκι σημειώθηκε χθες στην επαρχική οδό Κατερίνης – Δίου στη Νέα Έφεσο στην Πιερία ενώ τραυματίστηκε σοβαρά η 11χρονη αδελφή της.

Το τροχαίο συνέβη όταν η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, υπήκοος Γερμανίας, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε δέντρο.

Τα δύο κορίτσια επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα τους, που υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο, και να πέσει σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια μένει μόνιμα στη Γερμανία, τόπο καταγωγής της 35χρονης και φέρεται να επισκέφτηκαν την Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας.

Η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών,  τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε Νοσοκομείο Κατερίνης.

Αντιθέτως, η 11χρονη κόρη της κρίθηκε απαραίτητο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της να μεταφερθεί από το Νοσοκομείο Κατερίνης στο Ιπποκράτειο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Μπόνους δόμησης: Πέρασε την «πόρτα» του ευρωδικαστηρίου η υπόθεση ΝΟΚ

Μπόνους δόμησης: Πέρασε την «πόρτα» του ευρωδικαστηρίου η υπόθεση ΝΟΚ

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Θεοδωρικάκος: Πάγωμα στις τιμές των σχολικών και μειώσεις στα τρόφιμα ζητά από τα σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πάγωμα στις τιμές των σχολικών και μειώσεις στα τρόφιμα ζητά από τα σούπερ μάρκετ

inStream - Ροή Ειδήσεων
