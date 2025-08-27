Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο – Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η 11χρονη αδερφή της

Ένα μικρό κορίτσι νεκρό και σοβαρά τραυματίες η μητέρα του και η 11χρονη αδερφή του είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Επαρχιακή Οδό Κατερίνης-Δίου, στο ύψος της Οικολογικής Εφέσου στην Πιερία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα οδηγός –για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να πέσει σε δέντρο.

Το σημείο της τραγωδίας



Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το 9χρονο κορίτσι έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η 11χρονη αδελφή του και η μητέρα τους τραυματίστηκαν.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν την οδηγό και τα παιδιά.

Επίσης, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες.

Πρώτοι στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο 9χρονο κορίτσι, το οποίο δυστυχώς είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Κατερίνης.