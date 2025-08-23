Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο με μηχανή στη Νικήτη- 30χρονος ακρωτηριάστηκε στο πόδι
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ συγκρούστηκε με το δίκυκλο με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του 30χρονου
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Σιθωνία Χαλκιδικής.
ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα, λίγο μετά το φανάρι της Νικήτης, με κατεύθυνση προς τον Νέο Μαρμαρά, σύμφωνα με την Αστυνομία.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 30χρονος οδηγός του δικύκλου.
Πρώτες βοήθειες
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και μηχανή ταχείας ανταπόκρισης με συνολικά τρεις διασώστες, οι οποίοι προχώρησαν σε ενέργειες ακινητοποίησης, αιμόστασης και αναζωογόνησης του τραυματία.
Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ο 30χρονος υπέστη πλήρη ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο.
Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.
- Ισπανία: Δώδεκα μετανάστες αγνοούνται στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων – Πήδηξαν από λέμβο
- Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; – Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada
- Άρης – Βόλος ΝΠΣ 2-0: «Καθάρισε» τη νίκη σε τρία λεπτά, με τους αμυντικούς του!
- Ο Ελ Κααμπί «σφράγισε» τη νίκη του Ολυμπιακού (2-0, vids)
- Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Η… κανονιά Γιαζίτζι στο 90+3’ έφερε το πρώτο «τρίποντο» (vids)
- Πύργος: Άγρια συμπλοκή 30 νεαρών στο προαύλιο εκκλησίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις