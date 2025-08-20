Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας μοτοσικλετιστής στην Πέτρου Ράλλη, την Τετάρτη το πρωί, όταν η μηχανή του έφυγε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε κολώνα.

Ο δεύτερος αναβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ο δεύτερος αναβάτης της μηχανής έχει τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εξετράπη της πορείας της η μηχανή με τους δύο αναβάτες και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην κολώνα δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί και διερευνώνται από την Τροχαία.

Ο τραυματίας έχει διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Νωρίτερα, σήμερα, άλλος ένας μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του, στην Αγία Παρασκευή, έπειτα από σύγκρουση της μηχανής στην οποία επέβαινε με Ι.Χ. αυτοκίνητο. δ