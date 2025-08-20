Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό με τους τρεις νεκρούς – Φώναζαν «βοήθεια, βγάλτε μας»

Νέα στοιχεία για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό στο ύψος των διοδίων Ιάσμου στη Ροδόπη, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους έρχονται στο φως.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγα μέτρα πριν τα διόδια, όταν όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού, δεν πρόλαβε να ακινητοποιήσει το όχημά του και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στα σταματημένα αυτοκίνητα.

Από την πρόσκρουση το πρώτο αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους τρεις άνθρωποι – ένα ζευγάρι ηλικίας 59 και 57 ετών και ένας άνδρας 61 ετών.

Φώναζαν «βοήθεια, βγάλτε μας»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες την τραγωδία: «Τους ακούγαμε να φωνάζουν “βοήθεια, βγάλτε μας”. Και οι τρεις άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί μπροστά στα μάτια μας. Δεν μπορούσαμε να τους απεγκλωβίσουμε, είχαν σφηνώσει» αναφέρει το thestival.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι στο προπορευόμενο αυτοκίνητο βρισκόταν η έγκυος κόρη του ζευγαριού που απανθρακώθηκε, μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο μικρά παιδιά τους, ηλικίας 4 και 6 ετών. Η οικογένεια επέστρεφε από γάμο.