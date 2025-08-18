Ξάνθη: Είχαν σταματήσει για τα διόδια τα δύο ΙΧ που παρέσυρε το φορτηγό – Πώς συνέβη το φριχτό τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοκαριστικό τροχαίο με τους τρεις νεκρούς που απανθρακώθηκαν στην Εγνατία Οδό περίπου 600 μέτρα από τα διόδια Ιάσμου, αναζητούν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη μέχρι τώρα έρευνα φαίνεται ότι τα δύο ΙΧ που ενεπλάκησαν στο τροχαίο είχαν ελαττώσει ταχύτητα ή είχαν σταματήσει λόγο της ουράς που είχε σχηματιστεί στα διόδια στο ρεύμα προς Ξάνθη.

Η σύγκρουση

Πίσω τους ήρθε με μεγάλη ταχύτητα το φορτηγό με τον οδηγό να μην προλαβαίνει να αντιδράσει με αποτέλεσμα να σημειωθεί η σφοδρή σύγκρουση και την εκδήλωση φωτιάς.

Το φορτηγό οδηγούσε 56χρονος από τη Βουλγαρία. Αρχικά συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 56χρονος από την Αλβανία και σε αυτό επέβαιναν ακόμη τρία άτομα, επίσης αλβανικής καταγωγής, όλοι τους κάτοικοι Ελλάδας.

Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και απανθρακώθηκαν τα τρία από τα τέσσερα άτομα. Συγκεκριμένα ακαριαίο θάνατο βρήκαν ο 56χρονος οδηγός, ένας 61χρονος συνοδηγός και μια 57χρονη. Από το όχημα τραυματισμένη ανασύρθηκε μια 46χρονη, η οποία νοσηλεύεται σε σοκ και εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Στη συνέχεια το όχημα, το οποίο πήρε φωτιά, χτύπησε στο δεύτερο ΙΧ αυτοκίνητο με τέσσερις επιβάτες, οι οποίοι είναι συγγενείς των θυμάτων.

Σώθηκαν δύο παιδάκια

Από το δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ο 36χρονος οδηγός, η 28χρονη συνοδηγός και δύο παιδιά 6 και 4 χρόνων. Και αυτοί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση ο 56χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού ενώ εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο συνοδηγός 53 χρόνων.

Όπως έγινε γνωστό οι επιβάτες των δύο ΙΧ είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο στον Έβρο για να παραστούν σε γάμο και το δυστύχημα συνέβη στο ταξίδι της επιστροφής.

Οι εικόνες που κατέγραψε drone αποτυπώνουν τη σφοδρή σύγκρουση που σημειώθηκε.

Η μαρτυρία οδηγού

Δραματική είναι και η μαρτυρία ενός οδηγού που βρισκόταν στο σημείο.

«Οι εγκλωβισμένοι ήταν 3. Άνοιξε την πόρτα ένας άλλος οδηγός που σταμάτησε από την άλλη πλευρά, δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει οι άνθρωποι. Δεν προλάβαμε να σβήσουμε τη φωτιά που ερχόταν. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου έπιασε και το ΙΧ αυτοκίνητο. Τότε άρχισαν να γίνονται πάρα πολλές εκρήξεις. Μάλλον τα λάστιχα σκάγανε. Δυστυχώς ακούγαμε και τους 3 ανθρώπους που εκλιπαρούσαν», ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Η Εγνατία Οδός έκλεισε για 3 ώρες περίπου με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται λίγο μετά τις 16:00.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η αστυνομία.