Τροχαίο δυστύχημα στην Ξάνθη: Γυρνούσαν από γάμο οι επιβάτες των ΙΧ – Σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού
Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. Ίσως χρειαστεί διακομιδή τους στην Αλεξανδρούπολη. Οι επιβάτες των δύο ΙΧ οχημάτων επέστρεφαν στην Ήπειρο από γάμο όταν έγινε το δυστύχημα.
Τα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα κοντά στα διόδια του Ιάσμου, στην Ξάνθη, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, ερευνούν οι αρχές.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στο 537,5ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, που βρίσκονταν σε ουρά 600 μέτρων. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί φωτιά και να απανθρακωθούν τρεις άνθρωποι, ενώ ακόμη πέντε ακόμη έχουν τραυματιστεί.
Σοβαρά τραυματίας είναι ο οδηγός του φορτηγού, πολίτης Βουλγαρίας. Οι άλλοι τέσσερις φέρουν ελαφρά τραύματα. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ ενδέχεται να μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
Το δεύτερο ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο στο οποίο έπεσε το φορτηγό. Ωστόσο, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Πρόλαβαν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το όχημα.
Το τραγικό αυτό δυστύχημα θυμίζει ένα αντίστοιχο στα διόδια Πολυμύλου, στην Εγνατία εδώ, τον περασμένο Απρίλιο. Σε εκείνο το δυστύχημα επικρατούσαν συνθήκες πυκνής ομίχλης. Σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις.
Πήγαιναν σε γάμο
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι επιβαίνοντες στα δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο στον Έβρο για να παραστούν σε γάμο. Το δυστύχημα συνέβη στο ταξίδι τους της επιστροφής.
Η φωτιά που προκλήθηκε στα οχήματα γρήγορα επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρχικά να κλείσει η Εγνατία οδός και η κυκλοφορία να διεξάγεται με εκτροπή μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.
Ο δρόμος άνοιξε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και την παροχή υπηρεσιών στο σημείο του δυστυχήματος, έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής: 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Επίσης, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας.
Τρείς σοροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα, συνεπεία τροχαίου, στο 537ο χλμ. της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή Αμαξάδες, #Ροδόπη και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Επιχείρησαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025
