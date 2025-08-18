Τροχαίο στην Ξάνθη: Φορτηγό συγκρούστηκε με δύο ΙΧ – Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες
Τροχαίο δυστύχημα έξω από την Ξάνθη στην Εγνατία Οδό - Φορτηγό συγκρούστηκε με δύο ΙΧ - Ξέσπασε φωτιά
Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου.
Σύμφωνα με το xanthinea.gr υπό άγνωστες συνθήκες ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δύο οχήματα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.
Στο ένα όχημα επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις απανθρακώθηκαν ενώ ένα άτομο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.
Σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός του φορτηγού ενώ στο τρίτο όχημα βρίσκονταν άλλα 4 άτομα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.
Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Σοκαρισμένοι οι διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.
Απαγόρευση κυκλοφορίας
Σε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό Ιάσμου – Ξάνθης, στο ρεύμα Κομοτηνής – Ξάνθης, λόγω του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης και παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων.
