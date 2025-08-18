Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο νωρίτερα στο Γουδί, με το ιδιωτικό ασθενοφόρο που ανετράπη καθώς κατέληξε ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε.

Ο 50χρονος τραυματίας που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο οδηγήθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και οι διασώστες του ασθενοφόρου, οι οποίοι τραυματίστηκαν από την ανατροπή.

Γουδί: Διερευνώνται οι συνθήκες του τροχαίου

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Θηβών και μάλιστα χρειάστηκε συνδρομή της Πυροσβεστικής έτσι ώστε να γίνει απεγκλωβισμός του 50χρονου ασθενή και των δύο μελών του πληρώματος του ασθενοφόρου που ανετράπη.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το συμβάν παραμένουν άγνωστες με την Τροχαία να έχει ξεκινήσει προανακριτική έρευνα.

Εικόνες από το τροχαίο