Γουδί: Ανατράπηκε ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματία
Το ασθενοφόρο ανατράπηκε στην οδό Μικράς Ασίας
Ασθενοφόρο ανετράπη στο Γουδί.
Πρόκειται για ιδιωτικό ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τραυματία.
Σύμφωνα με ενημέρωση της τροχαίας λόγω ανατροπής οχήματος (ιδιωτικό ασθενοφόρο) διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβών στο Γουδί.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μετέφερε, όπως προαναφέραμε έναν ασθενή και μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.
