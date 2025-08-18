newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Γουδί: Ανατράπηκε ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματία
Ελλάδα 18 Αυγούστου 2025 | 11:59

Γουδί: Ανατράπηκε ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματία

Το ασθενοφόρο ανατράπηκε στην οδό Μικράς Ασίας

Σύνταξη
Ασθενοφόρο ανετράπη στο Γουδί.

Πρόκειται για ιδιωτικό ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τραυματία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της τροχαίας λόγω ανατροπής οχήματος (ιδιωτικό ασθενοφόρο) διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβών στο Γουδί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μετέφερε, όπως προαναφέραμε έναν ασθενή και μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Αγορές: Στους ρυθμούς Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι σε όλον τον κόσμο

Αγορές: Στους ρυθμούς Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι σε όλον τον κόσμο

Υδρογονάνθρακες: Παρτενέρ (;) της Chevron η HELLENiQ ENERGY στον διαγωνισμό

Υδρογονάνθρακες: Παρτενέρ (;) της Chevron η HELLENiQ ENERGY στον διαγωνισμό

Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
Στη Θεσσαλονίκη 18.08.25

Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

Ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε να προσκομιστεί στη δικογραφία η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που συνέβη το ατύχημα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης
Θλίψη 18.08.25

Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

Ο Χρυσόστομος Σταμούλης ήταν Καθηγητής της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, του Βελιγραδίου και του Durham της Αγγλίας.

Σύνταξη
Χανιά: Στεγνώνει η λίμνη της Αγυιάς – Ανησυχία για τον πολύτιμο υγρότοπο [Εικόνες]
Περιβάλλον 18.08.25

Αποκαρδιωτικές εικόνες: Στεγνώνει η λίμνη της Αγυιάς στα Χανιά - Ανησυχία για τον πολύτιμο υγρότοπο

Σε κατάσταση οικολογικής κατάρρευσης βρίσκεται η λίμνη της Αγυιάς στα Χανιά, με οργανώσεις να απευθύνουν έκκληση για άμεση προστασία του πολύτιμου υγρότοπου

Σύνταξη
Καιρός: Καμπανάκι Λαγουβάρδου για έντονη κεραυνική δραστηριότητα – Πού απαιτείται προσοχή
Σαν φθινόπωρο 18.08.25

Καμπανάκι Λαγουβάρδου για έντονα φαινόμενα με κεραυνούς - Πού απαιτείται προσοχή

Μια πρόσκαιρη, «φθινοπωρινή» μεταβολή, θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός, όπως αναφέρει ο Κώστας Λαγουβάρδος, που προειδοποιεί για έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε μεγάλο μέρος της χώρας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πεντάχρονο υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια – Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ
Στη Θεσσαλονίκη 18.08.25

Πεντάχρονο υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια - Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ

Σε αναψυκτήριο στην Τούμπα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παιχνίδια, ο ανήλικος ήρθε σε επαφή με ένα από αυτά με αποτέλεσμα να υποστεί έγκαυμα στο χέρι

Σύνταξη
Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό
Ελλάδα 18.08.25

Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό

Δεύτερο περιστατικό με βλάβη ανελκυστήρα, ο οποίος σταμάτησε μεταξύ δύο ορόφων, σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» - Τι λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Σύνταξη
Πάτρα: Απολογείται ο 25χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά στο Γηροκομείο – Τι λένε οι συνήγοροί του
Πάτρα 18.08.25

Απολογείται ο 25χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά στο Γηροκομείο - Τι λένε οι συνήγοροι του

«Ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή», τονίζουν, μεταξύ άλλων, οι συνήγοροι του 25χρονου που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομείο, στην Πάτρα

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι – Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά
Καιρός Δευτέρας 18.08.25

Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι - Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά

Βροχερός ο καιρός σήμερα Δευτέρα ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες -Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου
«Ηττοπάθεια» 18.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτιμά ότι με την «τυπική επιστροφή» Δημητριάδη στο στενό επιτελείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»

Σύνταξη
Γάζα: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την πείνα σε νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας – «Σκόπιμη λιμοκτονία»
Ανατριχιαστικές μαρτυρίες 18.08.25

«Σκόπιμη λιμοκτονία στη Γάζα» λέει η Διεθνής Αμνηστία - Έγκυες φοβούνται να γεννήσουν, ηλικιωμένοι θέλουν να πεθάνουν

«Κατηγορώ» της Διεθνούς Αμνηστίας στη διεθνή κοινότητα για τη «σκόπιμη λιμοκτονία στη Γάζα» - Νέα έκθεση κόλαφος

Φύλλια Πολίτη
Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα
Ντοκιμαντέρ 18.08.25

Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα

Η ζωή πίσω από τη λάμψη, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία της και οι φόβοι της. Ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να δείξει την άλλη πλευρά της ζωής της Βικτόρια Μπέκαμ.

Τσουκαλάς: Να σταματήσει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα – Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους
ΠΑΣΟΚ 18.08.25

Τσουκαλάς: Να σταματήσει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα – Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους

«Αυτό που βλέπουμε επί ημερών της ΝΔ είναι να διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αυτή η υποτυπώδης ανάπτυξη να μην φτάνει στις τσέπες των πολιτών», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη
ΕΣΥ 18.08.25

Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κατάσταση του ΕΣΥ και η... «ενθαρρυντική εικόνα» παρά τη μεγάλη πίεση στα επείγοντα - Τα προβλήματα στα νοσοκομεία παραμένουν, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να τα ωραιοποιήσει

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας
Επιστήμες 18.08.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας

Το παράσιτο που τρέφεται με ζωντανή σάρκα έχει επεκταθεί μέχρι το Μεξικό και απειλεί να περάσει τα σύνορα. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.

Ήταν 12 ετών και εμφανίστηκε για ένα λεπτό στα Σαγόνια του Καρχαρία, ωστόσο μέχρι και σήμερα πληρώνεται από αυτό
Τρόμος & χρήμα 18.08.25

Ήταν 12 ετών και εμφανίστηκε για ένα λεπτό στα Σαγόνια του Καρχαρία, ωστόσο μέχρι και σήμερα πληρώνεται από αυτό

O Τζέφφρεϊ Βόρχες ήταν 12 ετών όταν εμφανίστηκε για λίγο στα Σαγόνια του Καρχαρία. Μισό αιώνα μετά συνεχίζει να βγάζει καλά χρήματα από εκείνα τα 60 δευτερόλεπτα.

Καιρός: Καμπανάκι Λαγουβάρδου για έντονη κεραυνική δραστηριότητα – Πού απαιτείται προσοχή
Σαν φθινόπωρο 18.08.25

Καμπανάκι Λαγουβάρδου για έντονα φαινόμενα με κεραυνούς - Πού απαιτείται προσοχή

Μια πρόσκαιρη, «φθινοπωρινή» μεταβολή, θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός, όπως αναφέρει ο Κώστας Λαγουβάρδος, που προειδοποιεί για έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε μεγάλο μέρος της χώρας

Σύνταξη
Ουκρανία: Ζελένσκι και Ευρωπαίοι θα πιέσουν τον Τραμπ για «εγγυήσεις ασφαλείας» – Παρτίδα πόκερ στον Λ. Οίκο
Τι σημαίνει στην πράξη 18.08.25

Ζελένσκι και Ευρωπαίοι θα πιέσουν για «εγγυήσεις ασφαλείας» - Παρτίδα πόκερ για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο

Απειλή για γενικευμένο πόλεμο προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία - Οι «εγγυήσεις ασφαλείας» προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους - Τι σημαίνουν στην πράξη

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

