Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε το τραύμα στο δάχτυλο του 5χρονου αγοριού
Το παιδί μπήκε στο χειρουργείο και μετά αποχώρησε για το σπίτι του, μαζί με τους γονείς του.
Αποκαταστάθηκε το τραύμα στο δάχτυλο του χεριού ενός πεντάχρονου αγοριού, που χειρουργήθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και πήρε εξιτήριο σήμερα, Παρασκευή, το πρωί.
Το παιδάκι μεταφέρθηκε χθες, Πέμπτη, μετά τις 11:00 το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το 14ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου στο νοσοκομείο, με ακρωτηριασμένη την πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.
Το ατύχημα συνέβη, υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Όπως ανέφερε το προσωπικό του νηπιαγωγείου, το τραύμα φέρεται να προήλθε από εγκλεισμό του δακτύλου του παιδιού στην πόρτα αίθουσας του νηπιαγωγείου.
Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οι γονείς του παιδιού για τον τραυματισμό του. Το 5χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υπεβλήθη σε επέμβαση συγκόλλησης.
Παρέμβαση εισαγγελέα
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον ακρωτηριασμό του 5χρονου στο νηπιαγωγείο του Ευόσμου έπειτα από παρέμβαση του αρμόδιου εισαγγελέα.
Όπως τόνισε ο διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης το περιστατικό, αλλά και οι μετέπειτα ενέργειες διερευνόνται από τις Αρχές.
