Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον ακρωτηριασμό του 5χρονου σε νηπιαγωγείο
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου με χειρουργική επέμβαση έγινε προσπάθεια συγκόλλησης του δακτύλου.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον ακρωτηριασμό του 5χρονου στο νηπιαγωγείο του Ευόσμου το πρωί της Πέμπτης (30.04.2026), ενώ υπάρχει και παρέμβαση εισαγγελέα.
Το περιστατικό με τον ακρωτηριασμό του 5χρονου στο νηπιαγωγείο στη Θεσσαλονίκη διερευνάται ανέφερε στο ThessPost.gr, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης.
«Ήταν ένα ατυχές περιστατικό, παρενέβη αστυνομία, εισαγγελέας και θα διερευνηθεί από κάθε άποψη. Το παιδί είναι στο νοσοκομείο, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πάνε όλα καλά και να είναι καλά το παιδί», σημειώνει ο κ. Κόπτσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 30 Απριλίου όταν το δάχτυλο του παιδιού πιάστηκε στην πόρτα όταν κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, ένα άλλο παιδί την έκλεισε. Ο δείκτης του παιδιού ακρωτηριάστηκε και το 5χρονο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υπεβλήθη σε επέμβαση συγκόλλησης.
Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του δήμου Κορδελιού Ευόσμου του Συλλόγου “Αριστοτέλης”, Απόστολος Ελευθερίου ο οποίος εξήγησε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ο τραυματισμός του παιδιού, ενώ επισήμανε ότι το ευτύχημα είναι πως, αμέσως μετά, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, λειτούργησαν με ταχύτητα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
