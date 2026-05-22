Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

Μετά από έξι μήνες αγωνίας για την οικογένειά του, ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος βρέθηκε την Πέμπτη (21/5) νεκρός κοντά σε εκκλησάκι, ανάμεσα από τα χωριά Φρες και Τζιτζιφές στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά.

Σύμφωνα με το patris.gr, η εκτίμηση για τα αίτια θανάτου είναι ότι ο ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου έδωσε τέλος στη ζωή του, χρησιμοποιώντας λεπτό καλώδιο ως θηλιά.

Τα ίχνη του 33χρονου είχαν χαθεί από τον Δεκέμβριο του 2025. Χθες το απόγευμα, βρέθηκε νεκρός από βοσκό σε δύσβατη περιοχή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του που δεν σταμάτησε στιγμή να τον αναζητά.

Από την πρώτη στιγμή, σε δηλώσεις του, ο αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, σημείωσε ότι πρόκειται για τον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί. Την νεκροψία – νεκροτομή ανέλαβε να διεεργήσει ο ιατροδικαστής Κρήτης, Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή, κύριο Νικολάου, η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση ήταν αυτά που δυσχέραιναν σημαντικά στον εντοπισμό της σορού.

«Είδα ένα παπούτσι, πλησίασα και…»

Με τρεμάμενη φωνή, ο κτηνοτρόφος, μιλώντας στο creta24.gr, περιέγραψε όσα συνέβησαν στην περιοχή Τζιτζιφέ, όπου εντόπισε τη σορό του Αλέξη Τσικόπουλου.

Ήταν λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα, όταν ο βοσκός κατέβηκε με τα πρόβατά του σε σημείο κοντά στην εκκλησία, σε περιοχή που καλύπτεται από πυκνή βλάστηση, με αποτέλεσμα η πρόσβαση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. «Περπατούσα στο χωράφι και είδα ένα παπούτσι. Πήγα πιο κοντά και κατάλαβα ότι ήταν ένας νεκρός άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κτηνοτρόφος δήλωσε σοκαρισμένος και εξήγησε πώς απομακρύνθηκε άμεσα από το σημείο, παίρνοντας μαζί του τα πρόβατα που τον ακολουθούσαν. Τρομαγμένος και χωρίς να έχει κινητό τηλέφωνο, επέστρεψε στο σπίτι του και επικοινώνησε με φίλους του, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι αρχές, αλλά και να ηρεμήσει, καθώς δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι βρέθηκε μπροστά σε ένα τόσο μακάβριο θέαμα.

Δυσπρόσιτο το σημείο που εντόπισε τη σορό

Ο βοσκός τόνισε ότι το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η βασική πρόσβαση γίνεται από μονοπάτι κοντά στην εκκλησία, ενώ από άλλες πλευρές η διέλευση είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της βλάστησης. «Κατεβαίνεις, αλλά δεν είναι εύκολο. Από αλλού θέλει ζόρι να μπεις», ανέφερε, εξηγώντας πως το μονοπάτι ουσιαστικά καταλήγει σε ένα σημείο και η συνέχεια γίνεται μέσα σε πυκνή βλάστηση και δύσβατο έδαφος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρότι βόσκει τα πρόβατά του στην περιοχή, είχε καιρό να κατέβει στο συγκεκριμένο σημείο. Εκείνη την ημέρα, όπως είπε, αποφάσισε να κατέβει χαμηλότερα για να ελέγξει τη βλάστηση και τον χώρο.

Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά, δήλωσε βαθιά στενοχωρημένος: «Στενοχωρήθηκα πολύ με αυτό το πράγμα. Είναι κάτι πολύ άσχημο. Δεν έχει ξαναγίνει εδώ πέρα».