Αρτέμιδα: «Σήκωσαν» ΑΤΜ από σούπερ μάρκετ, το φόρτωσαν σε καρότσα αγροτικού και εξαφανίστηκαν

Μια κινηματογραφική διάρρηξη σε ΑΤΜ που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ σε κεντρικό δρόμο της Αρτέμιδας προχώρησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς.

Όλα γίνονται λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα. Στις αποκλειστικές εικόνες του MEGA φαίνεται το τι συμβαίνει λίγα λεπτά αφότου οι δράστες έχουν ξηλώσει το ΑΤΜ και προσπαθούν να διαφύγουν.

Φόρτωσαν το ΑΤΜ στο αγροτικό

Ένα αυτοκίνητο προπορεύεται και στη συνέχεια ακολουθεί το αγροτικό πάνω στο οποίο είναι ολόκληρο το ΑΤΜ. Οι δράστες κατάφεραν να το ξηλώσουν και να το φορτώσουν ολόκληρο στην καρότσα.

Οι δράστες επιχειρούν να διαφύγουν, όπως καταγράφεται και στο βίντεο, από χωματόδρομο και από στενούς δρόμους, σε μια προσπάθεια να μη γίνουν αντιληπτοί και να μην καταγραφούν και από κάμερες ασφαλείας, κάτι που όμως δεν κατάφεραν.

Οι δράστες έδεσαν το ΑΤΜ στο αγροτικό αυτοκίνητο. Το τράβηξαν, το έσυραν και στη συνέχεια φαίνονται τα σημάδια και στον δρόμο.

Τι εκτιμά η Ελληνική Αστυνομία

Η Ελληνική Αστυνομία αναζητά τους δράστες, με τους αστυνομικούς να έχουν συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό και το αναλύουν σε μια προσπάθεια να τους ταυτοποιήσουν.

Παράλληλα, εξετάζεται η εμπλοκή του ΙΧ που φαίνεται στο βίντεο αλλά και ακόμη μίας μοτοσικλέτας. Επίσης, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση ερευνούν το ενδεχόμενο να είχαν πληροφόρηση «εκ των έσω» οι δράστες και να γνώριζαν αν το ΑΤΜ διέθετε μεγάλο χρηματικό ποσό.