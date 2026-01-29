Συνελήφθη 28χρονος για επίθεση σε ζευγάρι που έκανε ανάληψη από ΑΤΜ στη Σταδίου
Αφού χτύπησε τον άνδρα χρησιμοποιώντας σχοινί με γάντζους στη συνέχεια καταδίωξε το ζευγάρι το οποίο για να προστατευθεί κατέφυγε σε ξενοδοχείο
- Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τέξας – Η πρώτη του 2026 στις ΗΠΑ
- Just Eat: Λανσάρει βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη για παραγγελίες φαγητού
- ΠΑΣΟΚ για «γκρίζες ζώνες»: Μετά τη σαφή αποδοκιμασία Γεραπετρίτη, ο Μητσοτάκης οφείλει να απομακρύνει τον Λαζαρίδη – Εκτός κι αν συμφωνεί
- Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης οι αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από επίθεση εις βάρος ζευγαριού.
Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Ερμού
Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Σταδίου 1, όταν ένα ζευγάρι βρισκόταν σε ΑΤΜ και προχωρούσε σε ανάληψη.
Τότε, ο 28χρονος Παλαιστίνιος τούς πλησίασε και τους επιτέθηκε.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, χτύπησε τον άνδρα χρησιμοποιώντας σχοινί στο οποίο είχε προσαρμόσει γάντζους, έσπασε την οθόνη του ΑΤΜ και καταδίωξε το ζευγάρι, το οποίο για να προστατευθεί κατέφυγε σε ξενοδοχείο.
Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Ερμού και κατηγορείται για απλή σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Το θύμα πήγε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
- Συνελήφθη 28χρονος για επίθεση σε ζευγάρι που έκανε ανάληψη από ΑΤΜ στη Σταδίου
- Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: Σπουδαίο παιχνίδι στο ΣΕΦ με… φόντο την τετράδα
- Πόσο πωλείται η χρυσή λίρα – Νέο ρεκόρ τιμής
- Ιράν: Προετοιμάζουν οι ΗΠΑ νέο χτύπημα; – Τι δείχνουν φωτογραφίες για τις κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων
- Πιερρακάκης: Συνάντηση του υπουργού με την Κριστίν Λαγκάρντ
- Καραπαπάς: «Μία συγκλονιστική πρόκριση, αφιερωμένη στον Μαρινάκη και τον λαό μας» (pic)
- ΦΠΑ: «Καίει» στην Ελλάδα – Ποιοι πληρώνουν το κόστος
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα αυτοκινήτων τα ξημερώματα – Εκτεταμένες υλικές ζημιές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις