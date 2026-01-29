Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης οι αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από επίθεση εις βάρος ζευγαριού.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Ερμού

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Σταδίου 1, όταν ένα ζευγάρι βρισκόταν σε ΑΤΜ και προχωρούσε σε ανάληψη.

Τότε, ο 28χρονος Παλαιστίνιος τούς πλησίασε και τους επιτέθηκε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, χτύπησε τον άνδρα χρησιμοποιώντας σχοινί στο οποίο είχε προσαρμόσει γάντζους, έσπασε την οθόνη του ΑΤΜ και καταδίωξε το ζευγάρι, το οποίο για να προστατευθεί κατέφυγε σε ξενοδοχείο.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Ερμού και κατηγορείται για απλή σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Το θύμα πήγε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.