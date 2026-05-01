Βροχερή η φετινή Πρωτομαγιά – Ξεπέρασε τα 55 mm το ύψος βροχής στη Σέττα Εύβοιας

Βροχές εκδηλώθηκαν την Πρωτομαγιά 2026, κυρίως στα κεντρικά τμήματα, όπου σημειώθηκαν και σημαντικά ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα κεντρικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες και κυρίως στην Εύβοια, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίμακα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:40 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Σέττα Εύβοιας με 55,6 mm.

Ακολούθησε η Κύμη με 46,6 mm, η Ζαγορά στο Πήλιο με 41,4 mm, η Σκιάθος με 24,2 mm και 23 mm (Ξάνεμος).

Και… κρύο

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η φετινή ήταν η πιο κρύα Πρωτομαγιά εδώ και 70 χρόνια.

Όπως ανέφερε «το 1987 η Αθήνα είχε 17 βαθμούς, το 1944 είχε 16 βαθμούς και σήμερα έχει 14 βαθμούς, κάνοντας ρεκόρ 70 χρόνων».