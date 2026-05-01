Βροχερή η φετινή Πρωτομαγιά – Ξεπέρασε τα 55 mm το ύψος βροχής στη Σέττα Εύβοιας
Περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη θύμιζε ο καιρός τη φετινή Πρωτομαγιά.
Βροχές εκδηλώθηκαν την Πρωτομαγιά 2026, κυρίως στα κεντρικά τμήματα, όπου σημειώθηκαν και σημαντικά ύψη βροχής.
Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα κεντρικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες και κυρίως στην Εύβοια, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίμακα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:40 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Σέττα Εύβοιας με 55,6 mm.
Ακολούθησε η Κύμη με 46,6 mm, η Ζαγορά στο Πήλιο με 41,4 mm, η Σκιάθος με 24,2 mm και 23 mm (Ξάνεμος).
Δείτε τον χάρτη:
Και… κρύο
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η φετινή ήταν η πιο κρύα Πρωτομαγιά εδώ και 70 χρόνια.
Όπως ανέφερε «το 1987 η Αθήνα είχε 17 βαθμούς, το 1944 είχε 16 βαθμούς και σήμερα έχει 14 βαθμούς, κάνοντας ρεκόρ 70 χρόνων».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις