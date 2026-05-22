Νίκος Μάστορας: Πέθανε ο δημοσιογράφος, 62 χρόνων – Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ
Θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του γνωστού δημοσιογράφου. Ο Νίκος Μάστορας πέθανε στα 62 του χρόνια.
Σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αναφέρει:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με βαθιά θλίψη, ανακοινώνει τον θάνατο του συναδέλφου Νίκου Μάστορα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, σε ηλικία 62 ετών.
Ο Νίκος Μάστορας γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα.
Μετά το πέρας των λυκειακών του σπουδών, ακολούθησε κύκλο σπουδών με αντικείμενο τη δημοσιογραφία και, το 1982, σε νεαρή ακόμη ηλικία, εντάχθηκε στους κόλπους της εφημερίδας ”ΤΑ ΝΕΑ”.
Εκεί συνέδεσε το όνομά του αρχικά με το δικαστικό και στη συνέχεια με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ (1997-2017), διαγράφοντας μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 συνεργάστηκε με τον τηλεοπτικό σταθμό “MEGA CHANNEL”, τον ραδιοφωνικό σταθμό “TOP FM” και τα περιοδικά «Ταχυδρόμος», «Επίκαιρα» και «Τηλέραμα».
Την περίοδο 2017-2019 αρθρογράφησε στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ», ενώ τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως συντάκτης εκπαιδευτικού ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα “alfavita.gr”.
Σεμνός, παραγωγικός και βαθύς γνώστης του αντικειμένου του, ο Νίκος Μάστορας χειρίστηκε τα θέματα που κάλυπτε με ακρίβεια και υπευθυνότητα.
Παράλληλα, διακρινόταν πάντοτε για το ήθος και τη συναδελφική του αλληλεγγύη, διατηρώντας ενεργή σχέση με την Ένωσή μας έως το τέλος της ζωής του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται θερμά την οικογένειά του και τα δύο νεαρά παιδιά του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που «έφυγε» έχοντας υπηρετήσει το λειτούργημά μας με ήθος και απόλυτη δεοντολογική συνέπεια.
Τα στοιχεία της κηδείας του Νίκου Μάστορα θα γίνουν γνωστά με νεότερη ανακοίνωση».
