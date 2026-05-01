Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του

Ο Νίκος Ζώτος, ο φωτογράφος που έχει κυνηγήσει με τον φακό του μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz, μίλησε αποκλειστικά στο Mykonos Live TV και στον δημοσιογράφο Πέτρο Νάζο για όσα έζησε δίπλα σε αστέρες του Χόλιγουντ. Στη συνέντευξη, που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό του ίδιου το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά, ο «παπαράτσι των σταρ» ξεχωρίζει τον Μπραντ Πιτ, περιγράφει το επεισόδιο με τον Ντάνιελ Κρεγκ στο κέντρο της Αθήνας και θυμάται την αντίδραση του Κίλιαν Μέρφι όταν τον είδε μπροστά του.

Η εντύπωση που του άφησε ο Μπραντ Πιτ

Ο γνωστός φωτογράφος αποκαλύπτει πως ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders, ήταν εκείνος που του άφησε την καλύτερη εντύπωση «Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity. Με την σύντροφό του έχουν μια ζεστή σχέση, είναι πολύ περιποιητικός, σωστός ιππότης. Παρόλο που ήταν κουρασμένος μετά τα γυρίσματα, πάντα ήταν χαμογελαστός, χαιρετούσε και έδειχνε την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο που περίμενε να τον δει».

Το επεισόδιο με τον Ντάνιελ Κρεγκ στην Αθήνα

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ζώτος αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της νέας του ταινίας. Όπως είπε, τον εντόπισε στο κέντρο της Αθήνας, την ώρα που πραγματοποιούνταν γυρίσματα, και προσπάθησε να τον φωτογραφίσει. Ωστόσο, η ασφάλεια του ηθοποιού μπήκε μπροστά για να τον εμποδίσει. «Τον είδα στο κέντρο της Αθήνας όπου γίνονταν γυρίσματα, έβγαλα την φωτογραφική μου μηχανή για να τον απαθανατίσω αλλά μπήκε στην μέση η ασφάλειά του. Εγώ συνέχιζα και κάποια στιγμή πετάγεται ο ίδιος ο Κρεγκ και μου λέει “δεν θέλω φωτογραφίες γιατί τώρα δουλεύω”. “Κι εγώ το ίδιο!” του απαντάω».

Η έκπληξη του Κίλιαν Μέρφι στη Λένορμαν

Ο φωτογράφος μίλησε και για τον Κίλιαν Μέρφι, τον Ιρλανδό ηθοποιό που πρωταγωνιστεί στην ίδια ταινία με τον Ντάνιελ Κρεγκ, περιγράφοντας την έκπληξή του όταν τον πλησίασε στο παλιό Καπνεργοστάσιο στη Λένορμαν. «Είναι πολύ κουλ, δεν θέλει πολλά πολλά. Στο παλιό Καπνεργοστάσιο στην Λένορμαν τον πλησίασα πολύ, δεν τον περίμενε και με κοιτούσε απορημένος».

Το μυστικό της επιτυχίας του

Κλείνοντας, ο Νίκος Ζώτος απάντησε και στο ερώτημα για το μυστικό της επιτυχίας του, αποδίδοντάς το στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται και στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει χτίσει. «Οι καλοί συνεργάτες που έχω, σεβασμός, ειλικρίνεια, κατανόηση, χημεία. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Πέτρο Νικολαρέα, τον Παύλο Καραμπάτση και τον Νίκο Σεμιτέκολο».