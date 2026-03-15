Μπραντ Πιτ: Μετά τη Νέα Μάρκη, χολιγουντιανή απόβαση στο Λαύριο για το The Riders – Τελευταία στάση

Το Χόλιγουντ έκανε απόβαση στο λιμάνι του Λαυρίου όσο η παραγωγής της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ συνεχίζει τα γυρίσματα της στην Ελλάδα.

Με φόντο το γαλάζιο της Αττικής και τη βιομηχανική ομορφιά του Λαυρίου, ο σταρ, μετά τις στάσεις του στην Ύδρα, τη Χαλκίδα και το κέντρο της Αθήνας, βρέθηκε στο Λαύριο για μια σειρά από απαιτητικά γυρίσματα πάνω σε πλοίο.

Το λιμάνι του Λαυρίου έγινε σκηνικό για την ταινία The Riders και το πλοίο Aqua Blue έγινε το πλατό που φιλοξένησε το συνεργείο της φιλόδοξης παραγωγής.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον Μπραντ Πιτ με την ανήλικη συμπρωταγωνίστρια που υποδύεται την κόρη του.

Η σκηνή, που περιλάμβανε και πλήθος κομπάρσων, αναπαριστά μια κρίσιμη στιγμή του ταξιδιού του ήρωα στην Ευρώπη.

Η οδύσσεια ενός πατέρα

Το The Riders, βασισμένο στο προτεινόμενο για Booker Prize, ομώνυμο βιβλίο του Τιμ Γουίντον ακολουθεί τον Φρεντ Σκάλι, έναν άνδρα που μετακομίζει στην Ευρώπη για να χτίσει μια νέα ζωή με την οικογένειά του.

Όταν όμως η σύζυγός του εξαφανίζεται μυστηριωδώς, εκείνος ξεκινά μια απεγνωσμένη αναζήτηση μαζί με τη μικρή του κόρη.

Η ιστορία είναι ένα δυνατό δράμα που εκτυλίσσεται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να είναι κομμάτι από τα κεφάλαια της ζωής του πρωταγωνιστή.

Η παρουσία του Μπραντ Πιτ στο Λαύριο δεν πέρασε απαρατήρητη από τους κατοίκους, οι οποίοι προσπάθησαν να εξασφαλίσουν μια ματιά στον αγαπημένο τους ηθοποιό.

Μαζί του στην Ελλάδα βρέθηκε και η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν, ενώ για τη διαμονή τους χρησιμοποιήθηκε μια πολυτελής θαλαμηγός.

Στην παραγωγή συμμετέχει και ο Έλληνας σωσίας του ηθοποιού, Άρης Κοντός, ο οποίος βοήθησε σε συγκεκριμένες σκηνές.

Με τελευταία στάση το Λαύριο, η διεθνής παραγωγή κλείνει τον κύκλο γυρισμάτων της στην Ελλάδα που είναι πόλος έλξης πολλών διεθνών παραγωγών.