Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ και Μπραντ Πιτ, καθώς ο σταρ της μεγάλης οθόνης πραγματοποιεί στη χώρα μας τα γυρίσματα της νέας του ταινίας The Riders.

Η αρχή έγινε στο νησί της Ύδρας, την Πέμπτη 5 Μαρτίου ήταν η σειρά της Χαλκίδας και σήμερα ο Μπραντ Πιτ και το συνεργείο του φιλμ κάνουν στάση στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, η πλατεία Κοτζιά από το πρωί της Παρασκευής έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο χολιγουντιανό στούντιο, καθώς εκάδες τρέιλερ και φορτηγά φορτωμένα με σκηνικά, εξελιγμένο τεχνικό εξοπλισμό και κοστούμια έχουν καταλάβει τον χώρο, ενώ το σημείο αναφοράς δεν είναι άλλο από το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που λειτουργεί ως το προσωπικό καμαρίνι του ηθοποιού.

Αν και η κινητικότητα στην επιφάνεια της πλατείας είναι έντονη, η κυρίως δράση αναμένεται να εξελιχθεί στο υπόγειο πάρκινγκ της Κοτζιά, το οποίο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες του σεναρίου.

Γυρίσματα «αστραπή» στη Χαλκίδα

Το πρωί της Πέμπτης, ο Μπραντ Πιτ έφτασε στη Χαλκίδα με τη θαλαμηγό Persefoni, η οποία έδεσε στο λιμάνι μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν εντός του κτιρίου του σταθμού των τρένων, διήρκεσαν όλη τη χθεσινή ημέρα και με την ολοκλήρωσή τους ο 62χρονος ηθοποιός πήρε τον δρόμο για την Αθήνα.

Επόμενη στάση Νέα Μάκρη

Ο επόμενος σταθμός του ελληνικού tour του Μπραντ Πιτ θα είναι η Νέα Μάκρη. Όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η εταιρεία OneFor αιτήθηκε άδεια για την διεξαγωγή γυρισμάτων στη Νέα Μάκρη από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της περιοχής, όπως το ξενοδοχείο Nireus Hotel, ο Ναυτικός Όμιλος Νέας Μάκρης, η Λεωφόρος Μαραθώνος και άλλα.

Ο αριθμός των ατόμων που θα συμμετέχουν στα γυρίσματα θα είναι περίπου 200, ενώ η εταιρεία ανέλαβε τα μέτρα ασφαλείας αλλά και την πλήρη αποκατάσταση των χώρων μετά το πέρας των λήψεων.