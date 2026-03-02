Μπραντ Πιτ: Ποιο είναι το κορίτσι που υποδύεται την κόρη του και είναι αχώριστοι στην Ύδρα

Ο Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Riders» ένα ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο σκηνοθετείται από τον Edward Berger, γνωστό για τις ταινίες «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» και το «Κονκλάβιο».

Πρόκειται για μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Tim Winton. Στην ιστορία, ο χαρακτήρας του Μπραντ Πιτ είναι ο Fred Scully, που ταξιδεύει στην Ευρώπη μαζί με την κόρη του για να αναζητήσει τη σύζυγό του.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Julianne Nicholson, καθώς και οι Danny Huston και Camille Cottin.

Μπραντ Πιτ: Ποια υποδύεται την κόρη του

Όλες τις ημέρες που ο διάσημος ηθοποιός βρίσκεται στην Ύδρα μαζί του είναι και η νεαρή ηθοποιός που υποδύεται την Billie Scully, τον ρόλο της κόρης του.

Πρόκειται για την Coco Greenstone, από την Αυστραλία, η οποία κάνει το μεγάλο της ντεμπούτο στο Hollywood.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Coco έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί αξιόλογο βιογραφικό, έχοντας εμφανιστεί στην οικογενειακή ταινία Windcatcher (2024) και στον μικρό ρόλο της «Young Traci» στη βιογραφική ταινία I Am Woman (2019), αφιερωμένη στη ζωή της Helen Reddy.

Τα γυρίσματα στην Ύδρα στο πλευρό του Μπραντ Πιτ

Μεταξύ των καθημερινών πολύωρων γυρισμάτων, το νεαρό κορίτσι εμφανίστηκε με ψεύτικα αίματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, περπατώντας αργά πάνω στο καλντερίμι, συνοδευόμενο από δύο μέλη της παραγωγής που βρίσκονται διαρκώς δίπλα του, δημιουργώντας μια εικόνα που για τους περαστικούς μοιάζει σχεδόν αληθινή.

Σε άλλη γυρίσματα η νεαρή ηθοποιός συνοδεύονταν από το Μπραντ Πιτ στο λιμάνι του νησιού, έβγαζαν εισιτήρια και επιβιβάζονταν στο flying dolphin.

Η ίδια δείχνει προσεκτική και επιμελής στις οδηγίες της παραγωγής αποδεικνύοντας μεγάλο επαγγελματισμό στα πρώτα καλλιτεχνικά βήματα της.