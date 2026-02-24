Απασφάλισε ο Λάκης Γαβαλάς με αφορμή τον πανικό γύρω από την παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα

Ο Λάκης Γαβαλάς τοποθετήθηκε σχετικά με τον πανικό που έχει προκαλέσει η άφιξη του χολιγουντιανού ηθοποιού Μπραντ Πιτ στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινία, λέγοντας πως η κατάσταση αυτή τον «στεναχωρεί» καθώς οι Έλληνες «διψούν» για διασημότητες.

«Ο κόσμος διψάει για διάσημους στην Ελλάδα. Με λυπεί αυτό το θέμα, γιατί η Ύδρα είναι ένα υπέροχο νησί[…]Και από κει και πέρα βλέπω τώρα [μετά την άφιξη του Μπραντ Πιτ] τους διάφορους που πάνε εκεί και φωτογραφίζονται [και να δείχνονται]. Τόσο πεινασμένοι είμαστε οι άνθρωποι για δημοσιότητα; Είδα πολλές κακομοίρες, διάσημες, να βγάζουν φωτογραφία με τον [Μπραντ Πιτ] ως AI», υποστήριξε ο Λάκης Γαβαλάς, μιλώντας επί του θέματος στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

H άφιξη στο νησί

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπραντ Πιτ και οι συνεργάτες του βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στην Ύδρα, όπου και ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα.

Μόνιμος κάτοικος του νησιού που συμμετέχει στην παραγωγή, ανέφερε ότι ο ηθοποιός είναι «ένας απλός άνθρωπος, δεν είναι κάτι το απλησίαστο», όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες που έχουν διαρρέυσει δε στον Τύπο, η παραγωγή έχει αγκαλιάσει την τοπική γαστρονομία και την ιστορία του νησιού, καθώς μια σειρά από σκηνές γυρίζονται στο εμβληματικό ζαχαροπλαστείο «Τσαγκάρης» και στην παλιά ταβέρνα «Lulu», χώροι που έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποπνέουν αέρα από τη δεκαετία του ’70.