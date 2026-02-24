magazin
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Μπραντ Πιτ: Συνεχίζονται τα γυρίσματα στην Ύδρα – Σε ποια άλλη πόλη της χώρας θα ταξιδέψει
24 Φεβρουαρίου 2026, 09:45

Ο Μπραντ Πιτ θα μείνει στο νησί του Σαρωνικού για 2 εβδομάδες και θα ακολουθήσουν γυρίσματα στην Αθήνα και στη Νέα Μάκρη.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕπιμέλειαΜαρία Κωνσταντοπούλου
Ο Μπραντ Πιτ και οι συνεργάτες του βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στην Ύδρα ενώ χθες Καθαρά Δευτέρα ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα, τα οποία διήρκησαν αρκετές ώρες.

Ο διάσημος ηθοποιός, με ιδιαίτερη άνεση, κινείται στα σοκάκια του νησιού και είναι φιλικός τόσο με τους κατοίκους όσο και με τους τουρίστες.

Μόνιμος κάτοικος του νησιού που συμμετέχει στα γυρίσματα, ανέφερε ότι ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες στο πρώτο γύρισμα και μίλησε για έναν άνθρωπο απλό και φιλικό. «Ένας απλός άνθρωπος, δεν είναι κάτι το απλησίαστο», τόνισε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Μπραντ Πιτ: Η αδυναμία του στα αμυγδαλωτά

Σύμφωνα με τους κατοίκους της Ύδρας, ο διεθνής αστέρας φαίνεται να έχει δείξει ιδιαίτερη αδυναμία στα φημισμένα αμυγδαλωτά, τα οποία έγιναν το αγαπημένο του έδεσμα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Μάλιστα, η παραγωγή έχει εντάξει την τοπική γαστρονομία και την ιστορία του νησιού στην καρδιά της ταινίας, καθώς σκηνές γυρίζονται στο εμβληματικό ζαχαροπλαστείο «Τσαγκάρης» και στην παλιά ταβέρνα «Lulu», χώροι που έχουν διαμορφωθεί ώστε να αποπνέουν την ατμόσφαιρα των 70s.

Τα γυρίσματα σε παραλίες

Το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε σε απόκρημνη παραλία του νησιού, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν οι πρόβες για την τεχνητή καταιγίδα με την παραγωγή να έχει στρώσει ειδικό ταρτάν στο έδαφος ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα την ώρα της λήψης. Στις σκηνές συμμετέχουν πολλοί κασκαντέρ, ενώ ο διάσημος ηθοποιός δεν εμφανίστηκε.

Πότε θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα στη Νέα Μάκρη

Μετά την Ύδρα, τα γυρίσματα θα μεταφερθούν στη Νέα Μάκρη και ειδικότερα το διάστημα από 11 έως 13 Μαρτίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στη «Διαύγεια», η εταιρεία παραγωγής OneFor υπέβαλε αίτημα για άδεια διεξαγωγής γυρισμάτων στη Νέα Μάκρη, προσδιορίζοντας αναλυτικά τόσο τα σημεία όσο και τις ώρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθούν.

Ειδικότερα, βάσει της αίτησης της εταιρείας, από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου προβλέπονται λήψεις έξω από το ξενοδοχείο «Nireus», στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης, καθώς και στον δρόμο μπροστά από το πάρκινγκ επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου.

Στην αίτηση επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρξει παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Τέλος, σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας παραγωγής, γίνεται γνωστό ότι ο αριθμός των ατόμων που θα παρευρεθούν στα γυρίσματα θα είναι περίπου 200.

Επίσης,  η εταιρεία «θα μεριμνήσει για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας προσωπικού του συνεργείου, ηθοποιών, διερχομένων κ.λπ, για την πρότερη ενημέρωση των κατοίκων και των καταστηματαρχών της περιοχής, για τα μέτρα καθαριότητας και ευταξίας του χώρου μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων καθώς και για την ενημέρωση πιθανών άλλων αρμόδιων υπηρεσιών».

