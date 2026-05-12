Δεν πήγε Βαλένθια ο Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός πέταξε το μεσημέρι της Τρίτης (12/05) με προορισμό τη Βαλένθια για το καθοριστικό Game 5 των playoffs της Euroleague, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ωστόσο οι πράσινοι δεν θα έχουν μαζί τους τον Κώστα Σλούκα ο οποίος δεν πήγε στην Ισπανία και παρέμεινε στη χώρα μας για να συνεχίσει το πρόγραμμα της αποθεραπείας του.

Ο Έλληνας γκαρντ χειρουργήθηκε επιτυχημένα πριν λίγο καιρό στο αριστερΌ γόνατο, με την αποκατάσταση του να πηγαίνει βάσει προγράμματος.

Ο Σλούκας μετά το χειρουργείο έχει μπει στο στάδιο της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση και «τρέχει» να προλάβει να είναι έτοιμος για το Final Four, εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός προκριθεί.