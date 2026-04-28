Έστειλε μήνυμα ο Σλούκας μετά την επέμβαση: «Μετράω αντίστροφα, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα»
Ο Κώστας Σλούκας έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την επέμβαση στο γόνατό του
- Έρχεται «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026» - Πώς θα κάνετε αίτηση
- Ένας 93χρονος παραβίασε ΣΤΟΠ και συγκρούστηκε με μηχανή - Στην εντατική ο ανήλικος οδηγός
- Συναγερμός για φωτιά στην Κορινθία - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
- Νέο επεισόδιο μεταξύ των γνωστών οικογενειών στα Βορίζια - Σύλληψη δύο γυναικών για απειλή σε ανήλικο
Το πρωί της Τρίτης (28/4) ο Κώστας Σλούκας χειρουργήθηκε για να αποκαταστήσει το πρόβλημα στο γόνατό του και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο Έλληνας γκαρντ έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά την επέμβαση για τη σειρά με τη Βαλένθια, αλλά και για την επιστροφή του στη δράση με τον Παναθηναϊκό.
Η ανάρτηση που έκανε ο Κώστας Σλούκας
Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή.
Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή.
Ενα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μου που ανέλαβαν την επεμβαση, κ. Τριανταφυλλόπουλο Ιωαννη( υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)και κ. Χίσσα Διονύση( υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)
Όπως και σε όλο το προσωπικό του ΥΓΕΙΑ.
Τα μηνύματα ενδιαφέροντος και στήριξης άπειρα ,οπότε θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς.
Δύσκολο πολύ να απέχω απ το πιο σημαντικό κομματι της χρονιάς. Όμως ετσι ειναι ο πρωταθλητισμος. Θα γυρίσω σύντομα.
Θετική σκέψη, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα και σε όλη την αποστολή για μία σκληρή μάχη!
ΚΟΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ όπως πάντα.
- LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
- Τα είπαν για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ Σαββίδης και Λουτσέσκου
- Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
- Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)
- Ολυμπιακός: Η 12άδα που επέλεξε ο Μπαρτζώκας για το πρώτο παιχνίδι με τη Μονακό
- Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ
- Ο Τεόντοσιτς θα… ζήλευε τον Νίκολα Γιόκιτς
- Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)
