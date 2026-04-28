Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Σλούκας
Το πρωί της Τρίτης (28/4) ο Κώστας Σλούκας πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, μετά τον τραυματισμό στο γόνατο που θα τον αναγκάσει να χάσει τη σειρά με τη Βαλένθια.
- Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 5χρονος μόνος στο σπίτι πετούσε αντικείμενα από τον 6ο όροφο
- Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού
- Τα συν και τα πλην δύο ρυθμίσεων για φορολογούμενους με χρέη
- Συλλήψεις δυο ηγετών καρτέλ στο Μεξικό - Ο ένας δυνητικός διάδοχος του ισχυρού «Ελ Μέντσο»
Ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε στο γόνατο και θα χάσει όλη τη σειρά των play offs της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια! Η ζημιά ήταν στον μηνίσκο και το πρωί της Τρίτης (28/4) πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Σύμφωνα με την χθεσινή (27/8) ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Έλληνας διεθνής γκαρντ υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο, γι’ αυτό και υποβλήθηκε σε επέμβαση αρθροσκόπησης.
Πλέον, ξεκινά αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση του, ώστε να επιστρέψει στη δράση, με στόχο το Final Four της Αθήνας, αν και εφόσον η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προσπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια.
- Ντόρσεϊ: «Ώρα να πετύχουμε τον μεγαλύτερο στόχο της σεζόν»
- Δεν ξεχνάει ο Σάρι: «Δεν ήμουν καθόλου χαρούμενος όταν πουλήθηκε ο Μανδάς»
- Λήξη συναγερμού για Καρέτσα στη Γκενκ – «Καθαρές» οι εξετάσεις του
- Ρουμάνοι: «Κάνει σκέψεις αποχώρησης ο Ραζβάν Λουτσέσκου»
- Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
- Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε
- Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
- Σούπερ ημιτελικός στο Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν με το… βλέμμα στη Βουδαπέστη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις