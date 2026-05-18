Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026: Διεκδικήστε έπαθλα 300.000 € από το Stelios Philanthropic Foundation
Τα Νέα της Αγοράς 18 Μαΐου 2026, 15:43

Με τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece, ο διαγωνισμός που ανέδειξε κάποια από τα μεγαλύτερα success stories της χώρας αναζητά τους πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας.

Ζούμε σε μια εποχή που η αγορά ζητάει συνεχώς φρέσκιες ιδέες και καινοτόμες λύσεις ως απάντηση στις οικονομικές προκλήσεις που διαδέχονται η μία την άλλη. Η επιχειρηματικότητα πέρα από έναν τρόπο βιοπορισμού, αποτελεί μια αισιόδοξη προσέγγιση της ζωής, ειδικότερα όταν αυτή πηγάζει από τη νέα γενιά. Αρωγοί σε αυτό είναι θεσμοί που επιβραβεύουν τέτοιες προσπάθειες, ως συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι της κοινωνικής εξέλιξης, προσφέροντας τα κεφάλαια και την απαραίτητη ηθική δικαίωση που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να συνεχίσει να ονειρεύεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου έχουν καταφέρει να μετατραπούν από έναν απλό διαγωνισμό σε έναν ισχυρό θεσμό-σύμβολο για το ελληνικό οικοσύστημα.

Η ιστορική διαδρομή του θεσμού ξεκίνησε το 2008, σε μια περίοδο που η λέξη «startup» ήταν ακόμη άγνωστη στο ευρύ κοινό. Σήμερα, 18 χρόνια μετά, το Stelios Philanthropic Foundation και ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός της οικογένειας εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – www.easygroup.com.gr), ανακοινώνουν την έναρξη των Βραβείων για το 2026.

Με μια πορεία που μετρά πάνω από 2.000.000 € σε συνολικές ενισχύσεις, ο θεσμός επιστρέφει πιο δυναμικός από ποτέ, αποδεικνύοντας πως η συνέπεια και η πίστη στο ταλέντο των νέων Ελλήνων μπορούν να φέρουν απτά αποτελέσματα. Από τη Ferryhopper έως το Cinobo και από τα Ancient Greek Sandals έως την Enaleia, οι νικητές των προηγούμενων ετών αποτελούν πλέον success stories που διαπρέπουν εντός και εκτός συνόρων, επιβεβαιώνοντας ότι η σωστή στήριξη τη σωστή στιγμή μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας ολόκληρης επιχείρησης.

Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026: Ευκαιρίες & Προϋποθέσεις

Για το 2026, η διοργάνωση εστιάζει στην ουσιαστική μεγέθυνση και την εξωστρέφεια των νέων επιχειρήσεων. Το συνολικό χρηματικό έπαθλο ανέρχεται στο ποσό των 300.000 €, το οποίο θα μοιραστεί σε τρεις νικητές: ο πρώτος θα λάβει 150.000 €, ο δεύτερος 100.000 € και ο τρίτος 50.000 €. Αυτά τα ποσά είναι κεφάλαια κίνησης που προορίζονται να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να δώσουν την απαιτούμενη ώθηση για το επόμενο μεγάλο βήμα στην αγορά.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι σαφής και στοχεύει σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη δείξει τα πρώτα δείγματα γραφής τους:

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 34 ετών (γεννημένοι από το 1992 και μετά).
  • Η επιχείρηση πρέπει να έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια (από το 2021 και μετά).
  • Απαιτείται ένας ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών 100.000 € και η απασχόληση τουλάχιστον τριών εργαζομένων.
  • Επιλέξιμες είναι οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), εξαιρουμένων των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ και των ατομικών επιχειρήσεων).
  • Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει πάνω από το 50% της εταιρείας.

Στον διαγωνισμό εξαιρούνται προηγούμενοι νικητές, ενώ σημειώνεται ότι είναι ανοιχτός σε επιχειρηματίες οποιασδήποτε εθνικότητας, αρκεί η έδρα και η φορολογική βάση της εταιρείας να βρίσκεται στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (steliosfoundation.gr) έως τις 6 Ιουλίου 2026. Η διαδρομή αυτή θα κορυφωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, σε μια τελετή απονομής στο Stelios Foundation Conference Hall, στην καρδιά της Πλάκας, όπου η επιχειρηματική κοινότητα θα υποδεχθεί τα νέα της μέλη.

Elevate Greece: Μια θεσμική συμμαχία

Η φετινή διοργάνωση έχει τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece, του εθνικού μηχανισμού καταγραφής και υποστήριξης των ελληνικών startups που συμβάλλει ενεργά στη διάχυση της πληροφορίας και στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Αυτή η συνεργασία γεφυρώνει τον ιδιωτικό τομέα με τους εθνικούς στόχους για την καινοτομία, δημιουργώντας ένα ενιαίο μέτωπο στήριξης.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε σχετικά: «Τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας συνεχίζουν να αναδεικνύουν εξαιρετικούς νέους επιχειρηματίες που δημιουργούν πραγματική αξία και θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε κάθε χρόνο το επίπεδο των συμμετοχών να ανεβαίνει, αντανακλώντας την πρόοδο της ελληνικής startup σκηνής».

Τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 είναι μια πρόσκληση προς τους νέους να τολμήσουν και τελικά να πετύχουν σε ένα περιβάλλον που τους αναγνωρίζει. Είναι η απόδειξη ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς την κοινωνία, δημιουργώντας ένα δίκτυο ασφαλείας και ανάπτυξης για τις πιο φωτεινές ιδέες της χώρας.

Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκεται το Stelios Philanthropic Foundation, ένας οργανισμός που αντιλαμβάνεται τη φιλανθρωπία με έναν ολιστικό και σύγχρονο τρόπο.

Πέρα από τα επιχειρηματικά βραβεία που διοργανώνει σε έξι χώρες, το Stelios Philanthropic Foundation επιτελεί ένα τεράστιο κοινωνικό έργο. Χάριν ιστορίας, να αναφέρουμε ότι το Ίδρυμα πραγματοποιεί διάφορες δράσεις όπως η πρωτοβουλία «Φαγητό από Καρδιάς», που προσφέρει εκατοντάδες χιλιάδες σνακ μηνιαίως σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, η παροχή υποτροφιών σε κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα εντός και εκτός χώρας, η πρόσφατη δωρεά για την παραμονή 90 ιατρών σε 50 μικρά νησιά της Ελλάδας και η διάθεση του εμβληματικού κτηρίου στην Πλάκα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, συνθέτουν το προφίλ ενός οργανισμού που επιστρέφει την επιτυχία του στην κοινωνία.

Ποδόσφαιρο 18.05.26

Ένα μικρό ραφείο 18.05.26

Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Ποδόσφαιρο 18.05.26

Βlockbuster ολκής 18.05.26

ΠΑΣΟΚ 18.05.26

Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Διπλωματία 18.05.26

Σταδιακή φθορά 18.05.26

Όσα είπε 18.05.26

Μπάσκετ 18.05.26

Live η πορεία του στολίσκου 18.05.26

Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Και τα κόκκινα δάνεια 18.05.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

