10th Capital Link Maritime Leaders Summit
Τα Νέα της Αγοράς 15 Μαΐου 2026, 13:19

Δευτέρα, 1 Ιουνίου, 2026, Athenaeum Intercontinental Athens

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Tο 10ο Capital Link Maritime Leaders Summit – Greece θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum InterContinental Athens. Το Forum διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια σε συνεργασία με την DNV και με τη συνεργασία των Nasdaq και New York Stock Exchange. Το Συνέδριο αυτό εντάσσεται στην ατζέντα των εκδηλώσεων των Ποσειδωνίων και θεωρείται ένα από τα καλύτερα events της εβδομάδας.

Προσελκύοντας περισσότερους από 1.000 συμμετεχοντες, το Συνέδριο συγκεντρώνει την ηγεσία της ελληνικής ναυτιλίας καθώς και ένα διεθνές κοινό πλοιοκτητών, θεσμικών επενδυτών, τραπεζιτών, ρυθμιστικών αρχών, παραγόντων του κλάδου και διεθνών μέσων ενημέρωσης, που ταξιδεύουν στην Αθήνα ειδικά για να γνωρίσουν την ελληνική ναυτιλία. Ως μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της Εβδομάδας των Ποσειδωνίων, προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα όπου κορυφαία στελέχη του κλάδου μοιράζονται απόψεις για τις κρίσιμες εξελίξεις της αγοράς και τη μελλοντική πορεία της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Η θεματολογία καλύπτει τις αγορές δεξαμενόπλοιων, containerships και dry bulk, τις γεωπολιτικές συνθήκες και εντάσεις, το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή μετάβαση και την τεχνολογική καινοτομία, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημερινή και τη νέα γενιά ηγεσίας της ελληνικής ναυτιλίας. Με ένα υψηλού επιπέδου πάνελ ομιλητών και διεθνή απήχηση, το Συνέδριο προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία άμεσης επαφής με κορυφαία στελέχη της ναυτιλίας και των επενδύσεων σε ένα και μόνο περιβάλλον.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Παρακαλούμε εγγραφείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forums.capitallink.com/shipping/2026analyst/signup.html

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
Εισαγωγικά Σχόλια:

  • κ. George M. Teriakidis, Regional Manager for Southeast Europe, Maritime – DNV
  • κ. Nicolas Bornozis, President – Capital Link

ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

  • Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Ελληνική Δημοκρατία

TANKER MARKETS IN MOTION: ENERGY SHIFTS, TRADE REALIGNMENT, & INVESTMENT STRATEGY
Συντονιστής: κ. Keith Billotti, Partner – Seward & Kissel LLP
Ομιλητές:

  • κ. Antonis Kanellakis, Executive Director – Alpha Bulkers/Pantheon Tankers/ Alpha Gas
  • κ. Jerry Kalogiratos, CEO – Capital Tankers Corp. (EGO:CAPT)
  • κ. Yiannis Procopiou, CEO – Centrofin Management Inc.
  • κ. Svein Moxnes Harfjeld, President & Chief Executive Officer & Member of the Board of Directors – DHT Holdings, Inc. (NYSE: DHT)
  • κ. Pankaj Khanna, CEO – Heidmar Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: HMR)

DRY BULK AT AN INFLECTION POINT: SUPPLY, DEMAND, & CORPORATE STRATEGY
Συντονίστρια: κα. Sofia Kalomenides, Partner – Europe Central Capital Markets Leader – EY
Ομιλητές:

  • κα. Semiramis Paliou, Director & CEO – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX); Chairperson – HELMEPA & INTERMEPA
  • κ. Costas Delaportas, CEO – DryDel Shipping
  • κ. John Dragnis, CEO – Goldenport Group
  • κ. Polys Hajioannou, CEO – Safe Bulkers, Inc. (NYSE: SB); President – Cyprus Union of Shipowners (CUS)
  • κ. Stamatis Tsantanis, Chairman & Chief Executive Officer – Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP); Founder, Chairman & Chief Executive Officer – United Maritime Corporation (NASDAQ: USEA)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  • κ. John McDonald, Chairman & Chief Executive Officer – ABS

SHIPPING AS THE BACKBONE OF GLOBAL TRADE – SAFEGUARDING SUPPLY CHAINS AMID GEOPOLITICS, RISKS, & DISRUPTION
Συντονίστρια: κα. Han Deng, Partner – Reed Smith LLP
Ομιλητές:

  • κ. Aristides J. Pittas, Chairman & CEO – Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA); EuroDry Ltd. (NASDAQ: EDRY); Euroholdings Ltd. (NASDAQ: EHLD)
  • κ. George Youroukos, Executive Chairman – Global Ship Lease, Inc. (NYSE: GSL)
  • κ. Andy McKeran, Chief Growth Officer – Lloyd’s Register
  • κ. René Kofod-Olsen, Group CEO – V.Group

GLOBAL CAPITAL MARKETS & SHIPPING: THE ROLE OF EURONEXT ATHENS
1X1 DISCUSSION WITH

  • κ. Mathieu Caron, Group Head of Primary Markets, Member of the Executive Committee – Euronext
  • κ. Yianos Kontopoulos, CEO – Euronext Athens

KEYNOTE SESSION

1X1 DISCUSSION WITH

  • κ. Arsenio Dominguez, Secretary General – International Maritime Organization (IMO)
  • κ. Knut Ørbeck-Nilssen, Group President & CEO – DNV

INNOVATION & TECHNOLOGY: ENABLING THE FUTURE OF GLOBAL SHIPPING
Συντονίστρια: κα. Anthi Miliou, Maritime Commercial Director – Lloyd’s Register
Ομιλητές:

  • κ. Brian Matthews, Founder & CEO – AMPERA
  • Δρ. Konstantinos Kyriakopoulos, CEO & Co-Founder – DeepSea Technologies
  • κ. Yarden Gross, CEO & Co-Founder – Orca AI
  • κ. Nicholas K. Notias, CEO – SteelShips LLC
  • κα. Marina Hadjipateras, Founder & Managing Partner – TMV

GREEN SHIPPING DEBATE: ALIGNING REGULATION, REALITY AND RESULTS
Συντονιστής: κ. Paolo Moretti, CEO – RINA SERVICES S.p.A
Ομιλητές:

  • κα. Dorothea Ioannou, CEO – American P&I Club
  • κ. Andreas Hadjipetrou, CEO – Columbia Group
  • κ. Polys Hajioannou, President – Cyprus Union of Shipowners (CUS); CEO – Safe Bulkers, Inc. (NYSE: SB)
  • κ. Alex Hadjipateras, COO – Dorian LPG Ltd (NYSE: LPG); Managing Director – Dorian LPG Management Corp.
  • κα. Ioanna Procopiou, Managing Director – Prominence Maritime; President Designate – BIMCO

SHIPPING AT CROSSROADS: GEOPOLITICS, GLOBAL MARKET SHIFTS, & STRATEGIC POSITIONING
Συντονίστρια: κα. Cristina Saenz de Santa Maria, CEO Maritime – DNV
Ομιλητές:

  • Captain Abdulkareem Al Masabi, CEO – ADNOC Logistics & Services (DH: ADNOCLS)
  • Δρ. John Coustas, Chairman, President & CEO – Danaos Corporation (NYSE: DAC)
  • Δρ. Anil Sharma, Founder & CEO – GMS & Lila Global
  • κ. Harry Vafias, Founder – Stealthgas (GASS) / Imperial Petroleum (IMPP) / C3iS inc (CISS)
  • Δρ. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman – INTERTANKO (2014-2018)

BRIDGING LEGACY, LEADERSHIP & TRANSFORMATION – SHAPING THE NEXT CHAPTER OF GREEK SHIPPING
Συντονίστρια: κα. Paillette Palaiologou, M&O East Europe, Mediterranean Sea, Middle East, India & Africa (EMA) Senior Vice President – Bureau Veritas
Ομιλητές:

  • κα. Marielena Procopiou, Founder & Chief Executive Officer – Delos Navigation and Akrotiri Tankers
  • κ. Diamantis Pateras, Deputy CFO – Contships Management Inc.
  • κα. Eirini Pitta, Investor Relations Officer – Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA); EuroDry Ltd. (NASDAQ: EDRY); Management Consultant – Eurobulk Ltd.
  • κα. Amalia Miliou-Theocharaki, Deputy Managing Director – TEO Shipping Corporation

NAVIGATING THE MARKET – STRATEGY, SCALE, & SHIPPING CYCLES
Συντονίστρια: κα. Dora Mace-Kokota, Partner, International Head – Maritime, Trade and Offshore and Managing Partner, Greek Office – Stephenson Harwood
Ομιλητές:

  • κ. Petros Pappas, CEO & Director – Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ: SBLK)
  • κ. George Economou, Founder – TMS Group

SHIPPING & THE GLOBAL ENERGY LANDSCAPE
Συντονιστής: κ. George Paleokrassas, Senior Partner – Watson Farley & Williams
Ομιλητές:

  • κα. Maria Angelicoussis, CEO – Angelicoussis Group
  • Eng. Ahmed Ali Alsubaey, CEO & Board Member – Bahri Group
  • κ. Evangelos Marinakis, Founder & Chairman – Capital Maritime & Trading Corp.
  • κ. George Prokopiou, Founder – Dynacom Tankers Management Ltd. / Dynagas Ltd. / Sea Traders S.A.

Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Μεταβολικό Σύνδρομο: Όταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής πιέζει τον οργανισμό
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Το Thousand Olives® συμπυκνώνει την επιστημονική γνώση και τη μεσογειακή διατροφική παράδοση σε μια απλή, καθημερινή πράξη φροντίδας. Μια ελληνική καινοτομία με διεθνή επιστημονική τεκμηρίωση που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των πολυφαινολών στην πρόληψη και στη μεταβολική ισορροπία 

Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Δοκιμάστε τα και ανακαλύψτε την αυτοπεποίθηση που προσφέρει η Sani Sensitive.

Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Η CEO της TP Greece υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα πραγματικότητα της AI.

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους

Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές
Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

H ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στην Μπανταλόνα της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες έκαναν την έκπληξη στους ημιτελικούς και τώρα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν το τρόπαιο

Stoiximan: «Πού ήσουν;»
Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

Μια νέα καμπάνια που αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της Stoiximan σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Με τις ψήφους της ΝΔ, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σερβία-Μαυροβούνιο: Εντείνονται οι εντάσεις εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας
Κόσμος 15.05.26

Στις 21 Μαΐου 2006 η κυβέρνηση του Μίλο Τζουκάνοβιτς στο Μαυροβούνιο διοργάνωσε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, όπου το 55% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους

Ρωσία: Ουκρανικά drones χτυπούν μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ριαζάν – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 15.05.26

Ο Πάβελ Μάλκοφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Ριαζάν, δήλωσε ότι 99 ουκρανικά drones συμμετείχαν στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κεντρική Ρωσία

Διαφωνεί με τη γραμμή της ΝΔ για Ανδρουλάκη ο Κατσανιώτης: «Οι αντιπαραθέσεις πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο»
Κρατά αποστάσεις 15.05.26

Δεύτερη φορά που ο Ανδρέας Κατσανιώτης παίρνει αποστάσεις από τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις πρακτικές Μαξίμου, μετά την ανοιχτή επιστολή που συνυπέγραψε με άλλους τέσσερις βουλευτές για το επιτελικό κράτος

ΕΟΠΥΥ: Περίπου 500 παραπεμπτικά τον μήνα εκτελούσε ο φυσικοθεραπευτής που συνελήφθη για την απάτη
«Πρόβλημα το clawback» 15.05.26

«Παρά τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν πλέον προβλεφθεί στον ΕΟΠΥΥ, πληρώνουμε τα απόνερα της προηγούμενης κατάστασης» λέει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λυμπερίδης

Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης: Ποιός είναι ο εφημέριος από το Ναύπλιο που αποθεώνει το Pitchfork – «Μέταλ παράδεισος»
Techno ἐν Μοναστηρίῳ 15.05.26

Ο Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης αποθεώνεται από τον διεθνή μουσικό Τύπο καθώς παντρεύει τη βυζαντινή μουσική με το dubstep και το metal φέρνοντας στα αυτιά μας ένα ορθόδοξο rave

Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Ο Ινδός μεγιστάνας Αντάνι συμφωνεί να καταβάλει πρόστιμο εκατομμυρίων για υπόθεση δωροδοκίας και διαφθοράς
Κόσμος 15.05.26

Σύμφωνα με τον κατάλογο του Forbes, ο Γκαουτάμ Αντάνι είναι σήμερα ο 24ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, επικεφαλής μιας περιουσίας που υπολογίζεται σε 82 δισεκατομμύρια δολάρια.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη
Νέα απάντηση 15.05.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
Expla-in 15.05.26

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Γιάννης Μπασκάκης
Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»
Τι λέει το Πεκίνο 15.05.26

Οι ανακοινώσεις του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ - Ποια είναι η θέση της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν - Η συνάντηση στον κήπο του Ζονγκνανχάι

Νεκτάριος Δαργάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

