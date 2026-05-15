Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Για τέταρτη συνεδρίαση συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου, με την εξέταση μαρτύρων.

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με την κατάθεση της 19χρονης που έσπευσε πρώτη στο σπίτι – κολαστήριο του Ηρακλείου, βρίσκοντας τον 3χρονο Άγγελο σε τραγική κατάσταση μετά την σφοδρή κακοποίησή του.

«Άγγελε, είσαι καλά; Τον σκούντησα. Ανασήκωσα το κεφάλι για να δω… Ο Χρήστος πήγε να του δώσει το φιλί της ζωής, φυσώντας στο στόμα… Του είπα αυτό δεν λειτουργεί…»

Η μάρτυρας η οποία ήταν η πρώτη που πήγε στο σπίτι το μοιραίο πρωινό, κατέθεσε ότι γνώρισε τη μητέρα του Άγγελου, έναν μήνα αφότου εκείνη εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο.

«Πήγα στο σπίτι τους γιατί έκανα παρέα με την κόρη του 45χρονου. Γνώρισα και τον Άγγελο. Δεν ξαναπήγα στο σπίτι. Έβλεπα όμως τον Άγγελο στη γειτονιά ή στο πάρκο. Το παιδάκι ήταν πολύ χαρούμενο. Έβγαινε κάποιες φορές έξω και φώναζε: «γεια! Τι κάνεις;;;». Είχα ακούσει και τους δύο να μαλώνουν το παιδί, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό… Το παιδάκι κάποιες φορές έκλαιγε, περισσότερο από γκρίνια, όχι από πόνο», κατέθεσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το cretalive.

Κρήτη: «Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές»

Η νεαρή κοπέλα περιέγραψε βήμα – βήμα όλα όσα είδε και έζησε εκείνο το μοιραίο πρωινό, λέγοντας πως βρήκε τον μικρό Άγγελο λιπόθυμο στον καναπέ και γρήγορα προχώρησε σε ΚΑΡΠΑ. Αν και το παιδί αντέδρασε αρχικά, άνοιξε τα μάτια του και ξέσπασε σε κλάματα, στη συνέχεια λιποθύμησε ξανά.

«Κοιμόμουν και άκουσα φωνές: Άγγελε ξύπνα!» είπε και πρόσθεσε «Πήγα να δω… Ο Άγγελος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ…» . Ο 45χρονος, όπως είπε, της ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει και είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι, ενώ η μητέρα δεν βρισκόταν τότε στο σπίτι. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση λέγοντας «Άγγελε, είσαι καλά; Τον σκούντησα. Ανασήκωσα το κεφάλι για να δω… Ο Χρήστος πήγε να του δώσει το φιλί της ζωής, φυσώντας στο στόμα… Του είπα αυτό δεν λειτουργεί… Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές… Το παιδί άνοιξε τα μάτια του, φώναξε, έκλαψε και λιποθύμησε πάλι.» Η κοπέλα ερωτήθηκε από πού είχε μάθει να κάνει ΚΑΡΠΑ. «Από σεμινάρια στο ίντερνετ. Έπρεπε να μάθω για τη γιαγιά μου», απάντησε.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι όταν έφτασε η μητέρα, «είχε κομπλάρει» και δεν ήξερε τι να κάνει. Ο 45χρονος εκείνη τη στιγμή κινούνταν έντονα μέσα στον χώρο, φωνάζοντας και λέγοντας «φέρε ρούχα να το πάμε στο νοσοκομείο».

Στη συνέχεια, όπως είπε, έφτασε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες ζήτησαν μια κουβέρτα, καθώς το παιδί ήταν παγωμένο. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι η μητέρα δεν αντέδρασε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

«Όταν πήγα στο σπίτι το επίμαχο πρωινό, είδα ξεραμένο αίμα στη μύτη του παιδιού και μια τεράστια γρατζουνιά στην πλάτη του», συμπλήρωσε.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι ο 45χρονος φώναζε για βοήθεια και, μόλις την είδε, την κάλεσε γρήγορα μέσα στο σπίτι λέγοντάς της: «Έλα, έλα γρήγορα μέσα».