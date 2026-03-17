Σοκ και φρίκη προκαλούν οι αποτρόπαιες πράξεις που οδήγησαν στον θάνατο του μικρού Άγγελου, του μόλις 3 ετών αγοριού στην Κρήτη, που ο θάνατός του συγκλόνισε το πανελλήνιο, καθώς σήμερα στο εδώλιο ξεδιπλώνεται το πλήρες κατηγορητήριο.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, ξεκινώντας σήμερα τη διαδικασία, η εισαγγελέας ανέγνωσε λεπτομερώς τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της του χορηγούσαν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις και να μην ακούγονται οι κραυγές του στους γείτονες.

Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκαν, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδεία ανδρών της ΕΛ.ΑΣ., η μητέρα του Άγγελου και ο σύντροφός της, με λίγα λεπτά διαφορά, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Και οι δύο κατηγορούνται για τον θάνατο του παιδιού, ενώ στο εδώλιο παραπέμπεται και ο βιολογικός πατέρας του, κατηγορούμενος για προηγούμενη κακοποίηση του παιδιού.

Κρήτη: Βαρύ κατηγορητήριο

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, καθώς και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε ανήλικο. Παράλληλα, στο εδώλιο βρίσκεται και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, κατηγορούμενος για προγενέστερη κακοποίηση, μαζί με το ζευγάρι για την έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και τη συστηματική πρόκληση σωματικών βλαβών, με άτομα που είχαν υποχρέωση να το φροντίζουν.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 39 μάρτυρες, ανάμεσά τους παιδίατροι του ΠΑΓΝΗ που παρέλαβαν το βαριά τραυματισμένο παιδί, διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο σπίτι, καθώς και αστυνομικοί, γείτονες και συγγενείς των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να χτυπούσαν το παιδί καθημερινά, από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως την 26η Ιανουαρίου 2025, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές κακώσεις, πόνο και ψυχικό τραύμα. Το ζευγάρι φέρεται ακόμη να χορηγούσε ηρεμιστικά και φαρμακευτικά σκευάσματα στον τρίχρονο, για να καταστέλλει τα κλάματα και να μην γίνονται αντιληπτές οι κακοποιήσεις από τους γείτονες. Ο 45χρονος – σήμερα – σύντροφος κατηγορείται επιπλέον ότι βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε το παιδί, στο πλαίσιο του εξευτελισμού και της πλήρους απαξίωσης της προσωπικότητάς του.

Ο βιολογικός πατέρας, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, φέρεται ότι είχε επίσης χτυπήσει επανειλημμένα το παιδί το 2023, μαζί με τη μητέρα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε κακοποίησε το παιδί και δεν ήταν μάρτυρας κακοποίησής του από τη μητέρα.

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων και ειδικών.