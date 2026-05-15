Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
InShorts 15 Μαΐου 2026, 12:27
Μαλδίβες: Τραγωδία σε υποθαλάσσια σπηλιά – Νεκροί καθηγήτρια, η κόρη της, δύο φοιτητές της και ένας δύτης

Θρήνος στην Ιταλία από το τραγικό τέλος των 5 - Τα πρώτα σενάρια για αίτια της τραγωδία

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η κατάδυση πέντε τουριστών από την Ιταλία στις Μαλδίβες.  Η ομάδα είχε ξεκινήσει την Πέμπτη το πρωί για μια καταδυτική αποστολή με σκοπό την εξερεύνηση υποθαλάσσιας σπηλιάς σε ατόλη στις Μαλδίβες.

Τα θύματα είναι η καθηγήτρια Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, δύο φοιτητές της, ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο και ο δύτης-εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι

Όπως μεταδίδει η DailyMail, οι πέντε τουρίστες έχασαν τη ζωή τους καθώς εξερευνούσε υποβρύχια σπήλαια σε βάθος 60 μέτρων στις Μαλδίβες. Στο σημείο επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Αν και μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί μόνο μια σορός καθώς οι υπόλοιπες εκτιμάται ότι είναι εγκλωβισμένες σε άλλο σημείο της σπηλιάς που εκτείνεται σε περισσότερα από 200 μέτρα, ιταλικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι τα θύματα είναι η 51χρονη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 23χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, δύο φοιτητές της, ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο, καθώς και ο δύτης-εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Για την ώρα η επιχείρηση ανάσυρσης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή με αποτέλεσμα να έχει εκδοθεί και «κίτρινος» συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Τα πρώτα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας κάνουν λόγο για πιθανά προβλήματα με το μείγμα οξυγόνου στις δεξαμενές, τις καιρικές συνθήκες, τα ξαφνικά ρεύματα ή την απώλεια προσανατολισμού μέσα στη σπηλιά.

Επίσης δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ένας από τους πέντε να είχε παγιδευτεί, ενώ οι άλλοι είτε έμειναν χωρίς αέρα είτε πανικοβλήθηκαν προσπαθώντας να τον ελευθερώσουν

Τοπικά μέσα ενημέρωσης να σημειώνουν ότι οι καταδύσεις στην περιοχή επιτρέπονται μέχρι τα 30 μέτρα βάθος.

Μαλδίβες: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν καθηγήτρια Οικολογίας στο πανεπιστήμιο της Γένοβα με αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις και ειδίκευση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ήταν γνωστή για την αγάπη της για τη θάλασσα και το επιστημονικό της έργο που ήταν επικεντρωμένο στις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση και την υποβρύχια χαρτογραφία.

Η κόρη της, Τζόρτζια σπούδαζε βιοϊατρική μηχανική.

Η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο είχε αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο του Τορίνο και ήταν ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβα έχοντας συνεργαστεί με την Μοντελφαλκόνε.

Ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι είχε εκπονήσει διατριβή στο πανεπιστήμιο της Γένοβα υπό τη Μοντεφαλκόνε σχετικά με την ποικιλομορφία και το περιβάλλον στις Ατόλες των Μαλδίβων. Ήταν μέλος μιας επιστημονικής αποστολής με επικεφαλής την 51χρονη καθηγήτρια που ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες. Είχε αποκτήσει πιστοποίηση στις καταδύσεις το 2015.

Ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι από την Πάντοβα, είχε καριέρα στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα πριν να αποφασίσει να μετατρέψει το πάθος του για τις καταδύσεις σε καριέρα πλήρους απασχόλησης και να γίνει δύτης.

ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Ομόλογα: Καταρρέουν παγκοσμίως καθώς ο πληθωρισμός τρομάζει τους επενδυτές

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Φεστιβάλ των Καννών 14.05.26

Θα ήταν τόσο περήφανος για σένα: Η κόρη του Πολ Γουόκερ, τα δάκρυα του Βιν Ντίζελ και τα «γενέθλια» του Fast & Furious

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Ελλάδα 14.05.26

Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής

Συγγενείς θυμάτων που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους στα Τέμπη στρέφονται κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ζητώντας αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη - Θα στραφούν και κατά των βουλευτών της Εξεταστικής

Άνω Πατήσια 14.05.26

«Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» - Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πώς συνέβη το δυστύχημα στα Άνω Πατήσια

Σοκ στην Ηλιούπολη 14.05.26

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη στη ΜΕΘ - Βαρύ κλίμα στο σχολείο των δύο κοριτσιών

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε στο κενό στην Ηλιούπολη - Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη

Δείτε εικόνες και βίντεο 12.05.26 Upd: 13:58

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Μπάσκετ 15.05.26

Μουρ: «Λατρεύω το ελληνικό φαγητό – Ο Τρινκιέρι είναι ξεχωριστός προπονητής»

Ο Μπεν Μουρ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του, για τις κορυφαίες στιγμές της σεζόν, για τον Αντρεά Τρινκιέρι, αλλά και για τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ώρα για αναβάθμιση 15.05.26

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Θα ζητήσετε από τον πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να μεταφέρει στην Ελλάδα τα χρήματα που διατηρεί σε λογαριασμούς του εξωτερικού;

«Στο επόμενο Forum 'Αλήθεια' για τα fake news οργανώστε μια συζήτηση με εσάς, τον κ. 'Ζούκοφ' και τον κ. 'Δημήτρη Κατακουζηνό'. Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον... κ. 'Κατακουζηνό'», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Τα Νέα της Αγοράς 15.05.26

17 Μαΐου | Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης Εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης «Είναι εύκολο… κάν’ το»

Για 9η συνεχή χρονιά η Servier Hellas στηρίζει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία του τακτικού ελέγχου της αρτηριακής πίεσης στο πλαίσιο της πολυετούς καμπάνιας #BecauseIsayso

Αναταράξεις 15.05.26

Ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και πληθωρισμός πλήττουν τα ομόλογα παγκοσμίως

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Στατιστικό παράδοξο 15.05.26

Eurovision 2026: Akylas, θεωρία συνωμοσίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η «κατάρα» της 6ης θέσης

Ο Akylas έχει πυροδοτήσει debate στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μια θεωρία που συνδέει τη σκηνική του παρουσία στη Eurovision με την πολιτιστική διπλωματία

Τραγωδία στην Ηλιούπολη 15.05.26

Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις δύο 17χρονες

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων

Ελλάδα 15.05.26

Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα

Αγρότες από όλο τον νομό Σερρών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, είχαν παρατάξει κλούβες, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται

Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Τσίπρας για funds και πλειστηριασμούς: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας

«Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι «η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων»

Στην Ναύπακτο 15.05.26

Οδηγός δικύκλου παρέσυρε πεζό - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένοι

Στο σημείο όπου σημειώθηκε η παράσυρση επικράτησε αναστάτωση - Τους τραυματίες παρέλαβαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύονται

Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Τσουκαλάς: Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης

«Εδώ δεν έχουμε κουτσουλιές, εδώ έχουμε λάσπη με τα καντάρια. Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά, επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το κάνει τώρα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

