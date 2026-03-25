Ποιο είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου» – Εκεί που έχασε τη ζωή του ο 34χρονος δύτης

Στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης γράφτηκε το τέλος της ζωής του 34χρονου δύτη, έπειτα από μια προσπάθεια εξερεύνησης ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου σημείου στο βυθό της θάλασσας: του «Πηγαδιού του Διαβόλου».

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» είναι ένα υποθαλάσσιο σπήλαιο αρνητικής ροής που θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα στην Ελλάδα. Εκεί ο 34χρονος είχε βουτήξει με ένα φίλο του, ο οποίος κατάφερε να βγει στην επιφάνεια.

Όπως αναφέρουν έμπειροι σπηλαιοδύτες, το συγκεκριμένο «πηγάδι» εντοπίζεται περίπου στα 11 μέτρα βάθος και σχηματίζει ένα πεπλατυσμένο κυλινδρικό «πηγάδι», που κατεβαίνει κάθετα έως τα 28,5 μέτρα. Ο δύτης κατεβαίνοντας 11 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας συναντά ένα άνοιγμα περίπου 3 μέτρων, που κατεβαίνει μέχρι τα 28,5 μέτρα βάθος.

Όπως υπογραμμίζει ο έμπειρος δύτης Αντώνης Γράφας, ο οποίος έχει κάνει με την ομάδα του τη χαρτογράφηση του συγκεκριμένου σπηλαίου και συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη, «η είσοδος του σπηλαίου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, με διαστάσεις περίπου 1 μέτρο ύψος και 1,5 μέτρο πλάτος, ενώ από ένα σημείο και μετά το φυσικό φως εξαφανίζεται πλήρως».

Το επικίνδυνο σημείο του «Πηγαδιού»

Εκεί, όπως υπογραμμίζει ο κ. Γράφας εντοπίζεται και ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία του «Πηγαδιού», που είναι τα ισχυρά και συνεχόμενα υποθαλάσσια ρεύματα.

«Χαρακτηριστικό της έντασης της εισροής του νερού είναι πως ακόμη και οι φυσαλίδες από την εκπνοή των δυτών παρασύρονται στα έγκατα του σπηλαίου αντί να ταξιδεύουν προς την επιφάνεια», σημειώνει ο Αντώνης Γράφας, περιγράφοντας τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στο σημείο.

Όπως προσθέτει, σε απόσταση περίπου δύο μέτρων από την είσοδο δημιουργείται μια μεγαλύτερη αίθουσα, όπου η ένταση του ρεύματος μειώνεται σταδιακά, ωστόσο μέχρι εκείνο το σημείο οι δύτες βρίσκονται ουσιαστικά στο έλεος της δύναμης του νερού. Όπως έχει καταγράψει ο ίδιος μέσα από αποστολές εξερεύνησης, το σπήλαιο εκτείνεται πολύ βαθύτερα και πιο μακριά από ό,τι είναι ορατό από την είσοδό του. Η ομάδα του κατάφερε να χαρτογραφήσει διαδρομή περίπου 145 μέτρων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατεύθυνση του σπηλαίου μετά τα 145 μέτρα παραμένει ανεξερεύνητη, την ώρα οι διάφοροι μύθοι κάνουν λόγο για σύνδεσή του με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Το περιστατικό του 1978

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Πηγάδι του Διαβόλου» είχε συνδεθεί με τραγικά περιστατικά και στο παρελθόν, με πιο χαρακτηριστική την υπόθεση του 1978, όταν τρεις Αμερικανοί επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και έχασαν τη ζωή τους.

Δείτε το ντοκιμαντέρ του Αντώνη Γράφα για το «Πηγάδι του Διαβόλου»: