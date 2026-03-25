Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Ποιο είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου» – Εκεί που έχασε τη ζωή του ο 34χρονος δύτης
Ελλάδα 25 Μαρτίου 2026, 23:04

Ποιο είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου» – Εκεί που έχασε τη ζωή του ο 34χρονος δύτης

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» βρίσκεται στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης και θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία κατάδυσης στην Αττική.

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης γράφτηκε το τέλος της ζωής του 34χρονου δύτη, έπειτα από μια προσπάθεια εξερεύνησης ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου σημείου στο βυθό της θάλασσας: του «Πηγαδιού του Διαβόλου».

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» είναι ένα υποθαλάσσιο σπήλαιο αρνητικής ροής που θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα στην Ελλάδα. Εκεί ο 34χρονος είχε βουτήξει με ένα φίλο του, ο οποίος κατάφερε να βγει στην επιφάνεια.

Όπως αναφέρουν έμπειροι σπηλαιοδύτες, το συγκεκριμένο «πηγάδι» εντοπίζεται περίπου στα 11 μέτρα βάθος και σχηματίζει ένα πεπλατυσμένο κυλινδρικό «πηγάδι», που κατεβαίνει κάθετα έως τα 28,5 μέτρα. Ο δύτης κατεβαίνοντας 11 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας συναντά ένα άνοιγμα περίπου 3 μέτρων, που κατεβαίνει μέχρι τα 28,5 μέτρα βάθος.

Όπως υπογραμμίζει ο έμπειρος δύτης Αντώνης Γράφας, ο οποίος έχει κάνει με την ομάδα του τη χαρτογράφηση του συγκεκριμένου σπηλαίου και συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη, «η είσοδος του σπηλαίου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, με διαστάσεις περίπου 1 μέτρο ύψος και 1,5 μέτρο πλάτος, ενώ από ένα σημείο και μετά το φυσικό φως εξαφανίζεται πλήρως».

Το επικίνδυνο σημείο του «Πηγαδιού»

Εκεί, όπως υπογραμμίζει ο κ. Γράφας εντοπίζεται και ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία του «Πηγαδιού», που είναι τα ισχυρά και συνεχόμενα υποθαλάσσια ρεύματα.

«Χαρακτηριστικό της έντασης της εισροής του νερού είναι πως ακόμη και οι φυσαλίδες από την εκπνοή των δυτών παρασύρονται στα έγκατα του σπηλαίου αντί να ταξιδεύουν προς την επιφάνεια», σημειώνει ο Αντώνης Γράφας, περιγράφοντας τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στο σημείο.

Όπως προσθέτει, σε απόσταση περίπου δύο μέτρων από την είσοδο δημιουργείται μια μεγαλύτερη αίθουσα, όπου η ένταση του ρεύματος μειώνεται σταδιακά, ωστόσο μέχρι εκείνο το σημείο οι δύτες βρίσκονται ουσιαστικά στο έλεος της δύναμης του νερού. Όπως έχει καταγράψει ο ίδιος μέσα από αποστολές εξερεύνησης, το σπήλαιο εκτείνεται πολύ βαθύτερα και πιο μακριά από ό,τι είναι ορατό από την είσοδό του. Η ομάδα του κατάφερε να χαρτογραφήσει διαδρομή περίπου 145 μέτρων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατεύθυνση του σπηλαίου μετά τα 145 μέτρα παραμένει ανεξερεύνητη, την ώρα οι διάφοροι μύθοι κάνουν λόγο για σύνδεσή του με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Το περιστατικό του 1978

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Πηγάδι του Διαβόλου» είχε συνδεθεί με τραγικά περιστατικά και στο παρελθόν, με πιο χαρακτηριστική την υπόθεση του 1978, όταν τρεις Αμερικανοί επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και έχασαν τη ζωή τους.

Δείτε το ντοκιμαντέρ του Αντώνη Γράφα για το «Πηγάδι του Διαβόλου»:

World
JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί
Ελλάδα 25.03.26

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί

Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής
Ελλάδα 25.03.26

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής

«Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθιέρωση καθημερινής πρωινής εφημέρευσης στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων», αναφέρει το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 25.03.26

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Μετά τα σοβαρά προβλήματα χωροταξίας στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» που διεξάγεται η δίκη, οι συγγενείς αντιδρούν και για το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαμόρφωσης του χώρου.

Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά
Ελλάδα 25.03.26

Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά

Σοκάρουν οι μαρτυρίες από την τραγωδία που σημειώθηκε στο Βόλο με δύο γυναίκες, μάνα και κόρη να χάνουν τη ζωή τους και ο 39χρονος γιος να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή - Πώς εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά

Σίφνος: Βγήκε στους δρόμους για την Υγεία – Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις
Υποστελέχωση 25.03.26

Η Σίφνος στους δρόμους για την Υγεία - Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις

Ίσως η μεγαλύτερη πορεία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Σίφνο πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το τέλος της παρέλασης. Στο επίκεντρο η Υγεία και τα σοβαρά προβλήματα στον τομέα που παρατηρούνται νησί.

