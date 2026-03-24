Εντόπισαν βατραχοπέδιλο και καταδυτικό σκούτερ στο Πηγάδι του Διαβόλου – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον δύτη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη που εξαφανίστηκε στο Πηγάδι του Διαβόλου στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα συνεργεία που επιχειρούν στο σημείο κατάφεραν να εντοπίσουν ένα βατραχοπέδιλο, μια φιάλη οξυγόνου και ένα καταδυτικό σκούτερ.

Ειδικοί εξετάζουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για αντικείμενα του 34χρονου δύτη που αγνοείται ή αν είναι του συνοδού του, που κατάφερε να βγει στην επιφάνεια και να ζητήσει βοήθεια από τις Αρχές.

Το χρονικό της εξαφάνισης του δύτη

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, όταν ο 34χρονος δύτης αποφάσισε να βουτήξει για μια υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του.

Έπειτα από λίγη ώρα, ο συνοδός δύτης επέστρεψε μόνος του στην επιφάνεια και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο 34χρονος δύτης πιθανότατα παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου σχηματισμού.

Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.

Ωστόσο, οι συνθήκες έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο είναι δύσκολες και ιδιαίτερα απαιτητικές, λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών ρευμάτων που επικρατούν κάτω από την επιφάνεια.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης διέθετε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για χρονικό διάστημα περίπου 3 έως 5 ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιείται για ευκολότερη μετακίνηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.