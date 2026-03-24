Τρίτη ημέρα ερευνών για τον 34χρονο δύτη στο «πηγάδι» του θανάτου
Ο 34χρονος —ένας έμπειρος δύτης που έφερε κατάλληλο εξοπλισμό— επιχείρησε την υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του.
- Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
- Πώς ήταν ο καιρός την 25η Μαρτίου 1821 - Τι έδειξε η έρευνα του Θοδωρή Κολυδά
- Ποιος πείραξε τα αρχεία μου; Το Claude της Anthropic μπορεί τώρα να ελέγχει τον υπολογιστή σας
- Στην Ελευσίνα γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο - «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»
Συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη μέρα οι αγωνιώδεις έρευνας στα στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής.
Οι ελπίδες των συγγενών του πλέον εναποτίθενται σε ένα θαύμα, καθώς η επιχείρηση στο δεύτερο λιμανάκι εξελίσσεται σε ένα εξαιρετικά δύσκολο υποθαλάσσιο εγχείρημα.
Η έρευνα του Λιμενικού Σώματος επικεντρώνεται σε ένα θαλάσσιο «πηγάδι» σε βάθος σχεδόν 30 μέτρων.
Πρόκειται για ένα σημείο με άνοιγμα διαμέτρου περίπου 5 μέτρων, το οποίο οδηγεί σε στενά ανοίγματα και δαιδαλώδεις στοές. Η επικινδυνότητα του σημείου είναι παγκοσμίως γνωστή στην κοινότητα των δυτών, καθώς στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο 34χρονος —ένας έμπειρος δύτης που έφερε κατάλληλο εξοπλισμό— επιχείρησε την υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του. Ενώ ο δεύτερος δύτης κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να αναδυθεί εγκαίρως ειδοποιώντας τις αρχές, ο 34χρονος φέρεται να παγιδεύτηκε στο εσωτερικό των στοών.
Το «πηγάδι του διαβόλου»
Η κατάδυση πραγματοποιήθηκε στο λεγόμενο «πηγάδι του διαβόλου», ένα από τα πιο γνωστά αλλά και επικίνδυνα καταδυτικά σημεία της Αττικής. Παρά τη δυσοίωνη ονομασία του, αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς δύτες λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του.
Το σημείο βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης και χαρακτηρίζεται από ένα φυσικό, προστατευμένο κολπάκι, ανοιχτό μόνο προς τη νότια πλευρά. Σε βάθος περίπου 11 μέτρων εντοπίζεται η είσοδος ενός υποθαλάσσιου «πηγαδιού», με διάμετρο περίπου 3 μέτρων.
Καθώς ο δύτης κατεβαίνει, το τοπίο γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακό αλλά και πιο επικίνδυνο. Στα 29 μέτρα φτάνει στον πυθμένα, όπου διακρίνεται η είσοδος μιας σκοτεινής σήραγγας. Αυτή η σήραγγα αποτελεί το πιο επικίνδυνο σημείο της κατάδυσης.
- Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων
- Dubai B.C. – Παναθηναϊκός 104-107: «Κλειδώνει» την πρόκριση με σούπερ Ναν και Χέις-Ντέιβις
- Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον μαζί στο Τόκιο
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 94-89: Οι Ισραηλινοί «φρέναραν» τους Τούρκους
- Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
- Μονακό – Μιλάνο 90-85: Επέστρεψε από το -12 και πέτυχε τρίτη σερί νίκη
- Μαντόνα και Τζούλια Γκάρνερ αναβιώνουν το «Like a Virgin» στη Βενετία
- Συγκλονιστική εξομολόγηση από Μπαντόσα: «Αυτός ο καταραμένος φόβος – Η Πάουλα δεν έφυγε, θα επιστρέψει»
