Αγνοείται δύτης στα Λιμανάκια – Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού

Τα ίχνη ενός 34χρονου δύτη ο οποίος βούτηξε στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης το μεσημέρι της Κυριακής αναζητούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν καταφέρει να συλλέξουν οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος, ο 34χρονος που έχει εμπειρία στις καταδύσεις βρέθηκε στο σημείο με έναν ακόμα δύτη, θέλοντας να κάνουν κατάδυση.

Το σημείο που επέλεξαν οι δύο άνδρες απέχει λίγα μέτρα από την ακτή, όπου υπάρχει και ένα γνωστό θαλάσσιο πηγάδι βάθους περίπου 28 μέτρων.

Ο συνοδός δύτης φέρεται να είναι αυτός που ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο 34χρονος πιθανότατα είχε εγκλωβιστεί σε κάποιο σημείο του πηγαδιού.

Επιχείρηση του Λιμενικού

Στην περιοχή στήθηκε άμεσα επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα με πλωτό σκάφος, ενώ επιχείρησαν δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι – δύτες από ιδιωτικά καταδυτικά συνεργεία.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη, λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών υπόγειων ρευμάτων. Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης ήταν εφοδιασμένος με συσκευή που του επέτρεπε να έχει επιπλέον οξυγόνο για άλλες 3 έως 5 ώρες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι έρευνες που ολοκληρώθηκαν αργά το απόγευμα της Κυριακής, αναμένεται να συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.