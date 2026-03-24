Βουλιαγμένη: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη που παρασύρθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου»
Ελλάδα 24 Μαρτίου 2026, 08:25

Βουλιαγμένη: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη που παρασύρθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου»

Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη που παγιδεύτηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σπήλαια στο «πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Δύτες του Λιμενικού, εξοπλισμένοι με ειδικό καταδυτικό εξοπλισμό, πραγματοποίησαν κατάδυση στο λεγόμενο «πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη, αναζητώντας κάποιο ίχνος του 34χρονου πιλότου που παγιδεύτηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σπήλαια.

Οι έρευνες διακόπηκαν προσωρινά, τουλάχιστον λόγω της επικινδυνότητας του σημείου, μέχρι το Λιμενικό να προετοιμαστεί καλύτερα.

Στο ίδιο σημείο που από την Κυριακή είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τον 34χρονο δύτη, τον Σεπτέμβριο του 1978 δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που υπηρετούσαν στην αμερικανική βάση του Ελληνικού και μια γυναίκα επιχείρησαν να εξερευνήσουν το σημείο. Κανένας τους δεν επέστρεψε στην επιφάνεια

Από χθες το πρωί, το Λιμενικό μαζί με ειδικούς σπηλαιολόγους προσπαθούσαν να εντοπίσουν τον 34χρονο αλλά, όπως είπαν ανέφεραν το μέρος είναι «αφιλόξενο», δηλαδή το υπόγειο αυτό σπήλαιο, βάθους 30 μέτρων, είναι αφιλόξενο, έχει μόνο μία είσοδο και καμία διέξοδο και ακόμα και αν κάποιος μπει μέσα με ειδικό εξοπλισμό είναι πολύ δύσκολο ότι θα βγει.

Στο συγκεκριμένο σπήλαιο υπάρχουν υπόγεια ρεύματα, ασκούν τεράστιες πιέσεις. Δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει και, αφού παρασύρουν οδηγούν στη συνέχεια σε ένα άλλο σπήλαιο άγνωστων διαστάσεων.

Τις επόμενες μέρες θα γίνει νέα προσπάθεια έρευνας για τον εντοπισμό του. Ο 34χρονος είναι πιλότος της πολιτικής αεροπορίας και μάλιστα έκανε αρκετά χρόνια καταδύσεις, και είχε ξαναπάει στο συγκεκριμένο σημείο.

To επικίνδυνο πηγάδι

Το υποθαλάσσιο πηγάδι στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της παραλιακής, που συγκεντρώνει τα καλοκαίρια χιλιάδες επισκέπτες.

Πρόκειται για το άνοιγμα μιας σήραγγας με διάμετρο 3 μέτρων η οποία βρίσκεται σε βάθος 11 μέτρων. Μια σημαδούρα δείχνει τη θέση της για τους κολυμβητές, περίπου στη μέση του όρμου.

Όσοι έχουν κινηθεί στη σήραγγα αναφέρουν ότι αρχικά εκτείνεται οριζόντια, αλλά σε ένα σημείο έχει απότομη κλίση προς τα κάτω. Είναι ένα σημείο όπου το ρεύμα γίνεται πολύ ισχυρό και εξαιρετικά επικίνδυνο για τους δύτες, ενώ επικρατεί και σκοτάδι.

Το μήκος της σήραγγας είναι περίπου 30 μέτρα, με ιδιαίτερα επικίνδυνα ρεύματα γύρω στα 16 μέτρα, όπου η σήραγγα «τραβάει» τον δύτη προς τα κάτω. Στη συνέχεια οδηγεί στην είσοδο μιας στενής υποβρύχιας σήραγγας η οποία καταλήγει σε σπήλαιο αγνώστων διαστάσεων.

Η εξερεύνηση έχει φτάσει μόνο στα 150 μέτρα. Είναι πιθανό ότι όλο το σύστημα συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.​

Τη δεκαετία το ’80, το Λιμενικό τοποθέτησε προστατευτικό πλέγμα στο σημείο, προκειμένου να αποτρέψει επικίνδυνες καταδύσεις. Υπάρχει και προειδοποιητική επιγραφή που υπενθυμίζει ότι «Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

To ντοκιμαντέρ για το «πηγάδι»

To 2018, η καταδυτική ομάδα του Αντώνη Γράφα οργάνωσε αποστολή για την εξερεύνηση και χαρτογράφηση του υποβρύχιου σπηλαίου.

Τελικά κατάφεραν να φτάσουν σε απόσταση 145 μέτρων, μια αποστολή που όπως λέει οι ίδιος ο Αντώνης Γράφας ήταν μία από τις δυσκολότερες σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο. «Δεν συμβουλεύουμε ή παροτρύνουμε κανέναν να εισέλθει στο σπήλαιο και ο καθένας φέρει την ατομική ευθύνη των καταδυτικών του επιλογών», αναφέρει μεταξύ άλλων στο site του.

Το αποτέλεσμα των αποστολών ήταν αφενός ένας χάρτης που αποτυπώνει το κομμάτι του σπηλαίου που έχει εξερευνηθεί και αφετέρου ένα ντοκιμαντέρ για το «πηγάδι του Διαβόλου».

Το τραγικό περιστατικό στο ίδιο σημείο

Στο ίδιο σημείο που από την Κυριακή είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τον 34χρονο δύτη, τον Σεπτέμβριο του 1978 δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που υπηρετούσαν στην αμερικανική βάση του Ελληνικού και άλλη μια γυναίκα επιχείρησαν να εξερευνήσουν το σημείο. Κανένας τους δεν επέστρεψε στην επιφάνεια.

Οργανώθηκαν μεγάλες προσπάθειες για τον εντοπισμό τους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Μια πρώτη μεγάλη προσπάθεια διάσωσης έγινε τον Νοέμβριο του 1978, ενώ το 1989 σπηλαιοδύτες ανέσυραν μόνο μία φιάλη και μερικά προσωπικά αντικείμενα. Τελικά τα οστά τους εντοπίστηκαν το 2006 και ταυτοποιήθηκαν το επόμενο έτος.

Καύσιμα: Αρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης; – Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη 

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές
Ελλάδα 24.03.26

Με την καθαρογραφή της ιστορικής δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές ανοίγει ο δρόμος για να διερευνηθεί επιτέλους το σκάνδαλο των υποκλοπών, χαίνουσα πληγή στο σώμα του Κράτους Δικαίου. Η εμπλοκή της ΕΥΠ, που υπάγεται απευθείας στον Κ.Μητσοτάκη και το πρωθυπουργικό γραφείο με γγ τον Γρηγόρη Δημητριάδη τότε, το ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator, ο σκοτεινός μηχανισμός με τους «ιδιώτες». Αναγκαία πλέον η έρευνα για κατασκοπεία. Τα καίρια σημεία της απόφασης που αποκαθιστά την τιμή της δικαιοσύνης και δικαιώνει την κοινή λογική.

Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες
Ελλάδα 24.03.26

10+2 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποφύγουν νομικούς μπελάδες και όχι μόνο

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκή αίθουσα
Στη Λάρισα 24.03.26

Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Ελλάδα 23.03.26

Ο άτυχος 68χρονος από τη Λαμία είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα σε ξερά πλατάνια όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 23.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Ελλάδα 23.03.26

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
Ελλάδα 23.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Ελλάδα 23.03.26

Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης – Ισορροπίες για τον επικεφαλής στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Δυο οι επικρατέστεροι για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Νέα Αριστερά, σύμφωνο βραχυχρόνιας συμβίωσης για τους συντρόφους.

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί
Πολιτικοί ακροβατισμοί 24.03.26

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση, οι στενοί δεσμοί με τον Τραμπ και η ήττα στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση εξελίσσονται σε τεστ πολιτικής αντοχής για τη Μελόνι

Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές
Ελλάδα 24.03.26

Με την καθαρογραφή της ιστορικής δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές ανοίγει ο δρόμος για να διερευνηθεί επιτέλους το σκάνδαλο των υποκλοπών, χαίνουσα πληγή στο σώμα του Κράτους Δικαίου. Η εμπλοκή της ΕΥΠ, που υπάγεται απευθείας στον Κ.Μητσοτάκη και το πρωθυπουργικό γραφείο με γγ τον Γρηγόρη Δημητριάδη τότε, το ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator, ο σκοτεινός μηχανισμός με τους «ιδιώτες». Αναγκαία πλέον η έρευνα για κατασκοπεία. Τα καίρια σημεία της απόφασης που αποκαθιστά την τιμή της δικαιοσύνης και δικαιώνει την κοινή λογική.

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
Κόσμος 24.03.26

 Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»

Ιράν: Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ – Στο στόχαστρο μπαίνουν ενεργειακές υποδομές
Κόσμος 24.03.26 Upd: 08:21

Ολονύχτια πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν άφησαν περιοχές της χώρας χωρίς ρεύμα με την Τεχεράνη να απειλεί με αντίποινα - Δείτε live στο in

Ελλάδα 24.03.26

10+2 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποφύγουν νομικούς μπελάδες και όχι μόνο

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 24.03.26

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκή αίθουσα
Στη Λάρισα 24.03.26

Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Φραντσέσκα Αλμπανέζε 24.03.26

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Πολτάβα - Ζαπορίζια 24.03.26

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

