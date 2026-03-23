Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Δραματικές έρευνες για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 34χρονου δύτη στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δύτης εγκλωβίστηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, το οποίο περιλαμβάνει ένα πηγάδι βάθους 28 μέτρων με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, παρά το γεγονός ότι απέχει λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.

Ο δύτης είχε μεταβεί στο σημείο το μεσημέρι της Κυριακής (22/03) μαζί με έναν άλλο δύτη. Ο συνοδός του βγήκε στην ακτή, διαπίστωσε την απουσία του 34χρονου και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Έκτοτε, έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, η οποία θα συνεχιστεί και σήμερα.