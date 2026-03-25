Βουλιαγμένη: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη στο «Πηγάδι στου Διαβόλου»
Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός του 34χρονου εντοπίστηκε στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης σε μεγάλο βάθος και η επιχείρηση ανάσυρσης θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
Μετά από τέσσερις ημέρες ερευνών, εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη στα Λιμανάκια στη Βουλιαγμένη.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος δύτης βρέθηκε σε μεγάλο βάθος και δυσπρόσιτο σημείο στο λεγόμενο «Πηγάδι στου Διαβόλου».
Δύσκολη η επιχείρηση ανάσυρσης
Για τον λόγο αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός μιας ιδιαίτερα δύσκολης επιχείρησης για την ανάσυρηση της σορούς που θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο με τρεις ημέρες.
Με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται ότι η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί το ερχόμενο Σάββατο.
Χθες κατά τη διάρκεια των ερευνών τα σωστικά συνεργεία είχαν εντοπίσει ένα βατραχοπέδιλο και ένα καταδυτικό σκούτερ στην περιοχή.
Το χρονικό
Τα ίχνη του άτυχου δύτη χάθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (22/3). Τις Αρχές ειδοποίησε ο φίλος του που ήταν μαζί στην κατάδυση ο οποίος κατάφερε να βγει στην ακτή.
Γρήγορα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.
Ο 34χρονος διέθετε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για χρονικό διάστημα περίπου 3 έως 5 ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ.
