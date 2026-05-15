Μαλδίβες: Έρευνα από την εισαγγελία της Ρώμης για την τραγωδία με τους πέντε νεκρούς Ιταλούς
Η εισαγγελία της Ρώμης πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τον θάνατο πέντε Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες νήσους. Οι εισαγγελείς της Αιώνιας Πόλης αναμένουν τα λεπτομερή στοιχεία που πρόκειται να αποστείλουν οι ιταλικές προξενικές αρχές και στην συνέχεια θα αποφασίσουν προς ποια ακριβώς κατεύθυνση θα κινηθεί η έρευνά τους.
Στο μεταξύ, στις επιχειρήσεις εντοπισμού και ανάσυρσης των πτωμάτων παίρνουν μέρος και βατραχάνθρωποι με μεγάλη εμπειρία, που έφτασαν σήμερα στις Μαλδίβες.
Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στην περιοχή οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αναβολή των προσπαθειών.
🇮🇹 Tragedy in the Maldives: Five Italian divers die during cave exploration
A group of Italian diver-researchers went missing yesterday morning after descending to explore underwater caves at a depth of around 50 meters from the vessel Duke of York.
Despite a major search… pic.twitter.com/pHDGNNaUy9
— Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2026
Μέσα στην ημέρα πρόκειται πιθανόν να πραγματοποιηθεί κατάδυση, με στόχο τον ακριβή εντοπισμό της εισόδου του σπηλαίου, στο οποίο φέρονται να έχασαν την ζωή τους οι πέντε Ιταλοί. Πρόκειται για το ίδιο σπήλαιο από το οποίο χθες, Πέμπτη, έγινε δυνατό να ανασυρθεί το πτώμα της Ιταλίδας καθηγήτριας Οικολογίας του πανεπιστημίου της Γένοβας Μόνικα Μοντεφαλκόνε.
Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν το τραγικό αυτό συμβάν οφείλεται στις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, σε προβλήματα που μπορεί να παρουσίασαν οι φιάλες οξυγόνου ή στο ότι οι πέντε δύτες, μέσα σε ένα σπήλαιο που βρίσκεται σε εξήντα μέτρα βάθος, μπορεί να έχασαν ξαφνικά τον προσανατολισμό τους.
