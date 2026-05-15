newspaper
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 15 Μαΐου 2026, 06:00

Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Ο Λίβανος ο οποίος τελεί υπό πολιορκία και έχει απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής του γης, συνομιλεί με το Ισραήλ για τα όπλα της Χεζμπολάχ που δεν θέλει και δεν μπορεί να καταθέσει

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Την ώρα που οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο συνεχίζονται, την Πέμπτη ξεκίνησε το πρώτο στάδιο των απευθείας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον. Το παράδοξο είναι πως ο Λίβανος δεν διαθέτει κανένα διαπραγματευτικό χαρτί και το Ισραήλ διαθέτει τον οπλισμό και την απειλή της πείνας για τον Λίβανο.

Τα δύο αυτά παράδοξα χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν με το γεγονός πως το Ισραήλ κατέχει εκτάσεις στο νότιο Λίβανο και την κοιλάδα της Μπεκαά, όπου παράγεται το 65% της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Ο Λίβανος στην ουσία τελεί υπό πολιορκία και το μοναδικό του διαπραγματευτικό χαρτί είναι η Χεζμπολάχ, όπου τόσο το Ισραήλ όσο και η κυβέρνηση του Λιβάνου, θα επιθυμούσαν να αφοπλιστεί.

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ – CENTCOM δήλωσε ότι «χρηματοδοτούμε τον λιβανικό στρατό με μοναδικό σκοπό την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ και ότι υπάρχουν ορισμένες ειδικές μονάδες στον λιβανικό στρατό ικανές να το πράξουν για λογαριασμό του αμερικανικού στρατού». Αυτό είναι και το πρόβλημα.

Το Ισραήλ επιτίθεται στον Λίβανο, τον λιβανέζικο στρατό και τους πολίτες, ενώ ο επίσημος στρατός είναι φτιαγμένος για να μπορεί να αντιμετωπίσει την Χεζμπολάχ, αλλά να μην διαθέτει την δύναμη να αντισταθεί στο Ισραήλ.

Αντίστοιχα, η Χεζμπολάχ δεν έχει εκφράσει καμία επιθυμία να αφοπλιστεί, αλλά ούτε και να πολεμήσει εναντίον του στρατού του Λιβάνου, ενώ ο στρατός του Λιβάνου με δυσθυμία θα πολεμούσε την Χεζμπολάχ η οποία αποτελεί την μοναδική στρατιωτική δύναμη που μπορεί να αντισταθεί στο Ισραήλ.

YouTube thumbnail

Η εκκίνηση των διαπραγματεύσεων στην Ουάσινγκτον

Ο Λίβανος και το Ισραήλ ξεκίνησαν απευθείας διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, σε μια προσπάθεια να τερματίσουν δεκαετίες συγκρούσεων, καθώς η συνεχιζόμενη ισραηλινή επίθεση και η κατοχή του νότιου Λιβάνου απειλούν να εκτροχιάσουν τις προσπάθειες για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός.

Αν και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, εισέρχονται στις συνομιλίες με εντελώς διαφορετικές προτεραιότητες και απαιτήσεις, οι οποίες  θα μπορούσαν να οδηγήσουν γρήγορα σε αδιέξοδο, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα των όπλων της Χεζμπολάχ.

Το Τελ Αβίβ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις έως ότου η Χεζμπολάχ παραδώσει όλο το οπλοστάσιό της. Όλα αυτά την στιγμή που ακόμα και οι Λιβανέζοι που δεν υποστηρίζουν την Χεζμπολάχ, ούτε είναι πιστοί της σιιτικής θρησκείας, τάσσονται ενάντια στον αφοπλισμό της.

Ποιά κατάπαυση του πυρός;

Πριν από τις διήμερες συναντήσεις, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, Γιεχίελ Λάιτερ, δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν θα συμφωνούσε ποτέ σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, επιτρέποντας παράλληλα στη Χεζμπολάχ να επανεξοπλιστεί».

Σε δηλώσεις του στην ισραηλινή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Walla, ο Λάιτερ, ο οποίος ηγείται της ισραηλινής αντιπροσωπείας, ανέφερε ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να ακολουθήσει μια ευρύτερη πολιτική οδό με το Λίβανο, υπό την προϋπόθεση ότι η Χεζμπολάχ θα «διαλυθεί».

Η εκεχειρία που μεσολάβησε η Αμερική και ανακοινώθηκε στις 17 Απριλίου, και η οποία παρατάθηκε, δεν κατάφερε να σταματήσει τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου, οι οποίες από τότε έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους. Οι ΗΠΑ παρότι εγγυήτρια χώρα δεν έχουν παρέμβει.

«Πρέπει να δούμε στην πράξη πώς η κυβέρνηση του Λιβάνου ενισχύει τον στρατό και ενεργεί επί τόπου», δήλωσε ο Λάιτερ, προσθέτοντας: «Θα προσδιορίσουμε μια συγκεκριμένη περιοχή μαζί με την κυβέρνηση του Λιβάνου και θα σχεδιάσουμε μαζί της πώς θα την καθαρίσουμε από τα όπλα της Χεζμπολάχ».

Σκηνές από την κηδεία των μελών της Λιβανικής Πολιτικής Άμυνας Χουσεΐν Τζάμπερ και Αχμάντ Νούρα, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ναμπάτιε του νότου την Τρίτη, στη Σιδώνα του Λιβάνου, στις 13 Μαΐου 2026. REUTERS/Aziz Taher

Το Ισραήλ θέλει αναγνώριση από τον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Ο πρέσβης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τη λιβανική αντιπροσωπεία θα διεξαχθούν σε δύο επίπεδα: το επίπεδο της «ειρηνευτικής συνθήκης» και το επίπεδο της «ασφάλειας». Υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνδέεται με τις ένοπλες δραστηριότητες της Χεζμπολάχ.

Το ισραηλινό Κανάλι 15 μετέδωσε επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση ασκεί πιέσεις στον Λίβανο να καταργήσει έναν νόμο του 1955 για το μποϊκοτάζ του Ισραήλ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προώθηση των συνομιλιών.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Ιχάμπ Χαμάντε εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των διαπραγματεύσεων πριν από τις συναντήσεις της Πέμπτης, περιγράφοντάς τες ως «συμμαχία» μεταξύ της λιβανικής κυβέρνησης και του Ισραήλ.

Μιλώντας στο The New Arab, ο Χαμάντε επανέλαβε την απόρριψη των συνομιλιών από τη Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι γίνονται εις βάρος του λιβανικού λαού, ιδίως της σιιτικής κοινότητας, η οποία έχει υποστεί το μεγαλύτερο βάρος του πολέμου στο νότιο Λίβανο και στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να αφοπλιστεί από την κυβέρνηση

Αναλυτές αμφισβητούν αν οι διαπραγματεύσεις μπορούν να πετύχουν, όσο η κυβέρνηση του Λιβάνου στερείται της εξουσίας να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

«Υπάρχουν παράλληλες διαδρομές διπλωματικών διαπραγματεύσεων και στρατιωτικών επιχειρήσεων που δεν συγκλίνουν», δήλωσε ο δημοσιογράφος και γεωπολιτικός αναλυτής Τζο Μακαρόν στο The New Arab. «Η πραγματικότητα επί τόπου στο νότιο Λίβανο και στην περιοχή δεν ευνοεί καμία σημαντική πρόοδο», είπε.

Ο Μακαρόν υποστήριξε ότι η λιβανική κυβέρνηση δεν έχει τον έλεγχο των θεμάτων ασφάλειας στο νότιο Λίβανο, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας με το Ισραήλ χωρίς τη συγκατάθεση της Χεζμπολάχ. «Η λιβανική κυβέρνηση βρίσκεται σε θέση να επιλέξει μεταξύ των ισραηλινών επιθέσεων ή της αντιπαράθεσης με τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αντνάν Μανσούρ συμμερίζεται τον σκεπτικισμό του Μακαρόν. «Όταν ένα κράτος εισέρχεται σε διαπραγματεύσεις, πρέπει να έχει σαφείς στόχους και αιτήματα. Τα αιτήματα αυτά θα πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνουν την προστασία της κυριαρχίας του, την εξασφάλιση της αποχώρησης του Ισραήλ από το λιβανικό έδαφος και την απελευθέρωση των κρατουμένων», δήλωσε στο The New Arab.

Ο Μανσούρ υποστήριξε ότι ο Λίβανος εισέρχεται στις διαπραγματεύσεις με ελάχιστη διαπραγματευτική δύναμη και επέκρινε την επανειλημμένη επίκληση της «αυτοάμυνας» από το Ισραήλ, ενώ καταλαμβάνει λιβανικό έδαφος.

Επίσης, επέκρινε την κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων τον Απρίλιο, λέγοντας ότι δεν αναγνώριζε το δικαίωμα του Λιβάνου να αμυνθεί ενάντια στις ισραηλινές επιθέσεις.

«Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τα αιτήματα του Λιβάνου, αλλά δεν νομίζω ότι το Ισραήλ θα δώσει στον Λίβανο αυτό που θέλει», είπε. «Το Ισραήλ επιδιώκει ευρύτερες παραχωρήσεις, και αυτό θα δυσχεράνει την εξεύρεση λύσης».

Στην ιδανική περίπτωση, είπε ο Μανσούρ, θα μπορούσε να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με διεθνή υποστήριξη, η οποία θα εξασφάλιζε ότι το Ισραήλ θα τηρούσε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Μια τέτοια συμφωνία, υποστήριξε, θα ισοδυναμούσε με αμοιβαία κατανόηση που θα απέτρεπε επιθέσεις και από τις δύο πλευρές.

«Μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί αν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις του», είπε. «Η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί αν το Ισραήλ θέλει να επιβάλει τις απαιτήσεις του στον Λίβανο».

Διασώστες επιθεωρούν ένα αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από ισραηλινή επίθεση στην περιοχή Τζιγιέ, νότια της Βηρυτού, στο Λίβανο, στις 13 Μαΐου 2026. REUTERS/Stringer

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την Χεζμπολάχ

Ο Μανσούρ απέρριψε επίσης τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο Λίβανο συνδέονται αποκλειστικά με τα όπλα της Χεζμπολάχ, επισημαίνοντας τις ισραηλινές επιθέσεις και την κατοχή εδαφών στη γειτονική Συρία, η οποία, όπως είπε, δεν αποτελεί απειλή για το Ισραήλ.

«Ο Λίβανος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, ακριβώς όπως το Ισραήλ ζητά τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ», είπε.

Ερωτηθείς για το τρέχον αδιέξοδο στο Λίβανο μεταξύ της άρνησης της Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί και της συνεχιζόμενης κατοχής και των επιθέσεων του Ισραήλ, ο Μανσούρ είπε ότι πιστεύει ότι οι συνομιλίες τελικά θα καταρρεύσουν.

«Το Ισραήλ θα θέσει τόσο υψηλά τα όρια των απαιτήσεών του στην Ουάσιγκτον, ώστε οι διαπραγματεύσεις να οδηγηθούν σε αδιέξοδο», είπε, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της ισραηλινής βίας εναντίον του Λιβάνου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

World
Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Κόσμος 15.05.26

Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Σύνταξη
Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Βεντέτα και εσωστρέφεια 15.05.26

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις

Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής
ΗΠΑ vs Κίνας 15.05.26

Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής

Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο φόντο τεκτονικών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, με την απρόβλεπτη πολιτική Τραμπ να προκαλεί έλλειμμα συμμαχικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ και ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόσμος 15.05.26

Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Η ενδεχόμενη και εξελισσόμενη σύγκλιση ΗΠΑ και Κίνας σε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά πεδία, είναι κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τον κοινό τους συνομιλητή Βλαντιμίρ Πούτιν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο
«Απερίσκεπτος, αδέξιος» 15.05.26

Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο

Παρότι ο Μάρκο Ρούμπιο τελούσε υπό κυρώσεις από την Κίνα εξαιτίας δηλώσεων που έκανε ως Γερουσιαστής εναντίον της Κίνας, αποφάσισε να μην άρει τις κυρώσεις αλλά να γράψει το όνομά του διαφορετικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βολιβία: Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία παραλύουν την πρωτεύουσα Λα Πας και συγκρούονται με την αστυνομία
Βολιβία 15.05.26

Εργαζόμενοι ορυχείων παραλύουν τη Λα Πας - Συγκρούσεις με την αστυνομία

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία, φορώντας τα κράνη τους, παρέλυσαν την πρωτεύουσα Λα Πας της Βολιβίας και, ζητώντας την παραίτηση του δεξιού προέδρου της χώρας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Σύνταξη
Ισραήλ: Εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη γιορτάζοντας την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ
Ισραήλ 15.05.26

Προκλητική πορεία ισραηλινών εθνικιστών στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

Ισραηλινοί εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, γιορτάζοντας την κατάληψη του ανατολικού τμήματός της, σε μια επίδειξη δύναμης την οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν κατάφωρη πρόκληση.

Σύνταξη
Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί σε σφοδρές συγκρούσεις συμμοριών στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς
Συγκρούσεις συμμοριών 15.05.26

Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στην Πορτ-ο-Πρενς

Σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε περιοχές της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 78 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 66 από την 9η Μαΐου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Κούβα: Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ βρίσκεται στην Αβάνα με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA
Κούβα 15.05.26

Στην Αβάνα ο διευθυντής της CIA

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, επισκέφθηκε την Αβάνα και συνομίλησε με κουβανούς αξιωματούχους για θέματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Σύνταξη
Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Νέα πραγματικότητα 15.05.26

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»

Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Τζούλη Καλημέρη
Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου
Θερμό επεισόδιο 15.05.26

Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου

Η κινεζική αστυνομία αντέδρασε έντονα όταν ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιχείρησε να ακολουθήσει ένοπλος τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ναό του Παραδείσου

Σύνταξη
Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Αεροπορικό δυστύχημα 14.05.26

Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες

Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ

Σύνταξη
Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
Ονειρικές τοιχογραφίες 14.05.26

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο τάφους διακοσμημένους με εξαιρετικές τοιχογραφίες οι οποίες ρίχνουν φως στον πολιτισμό του Νέου Βασιλείου, από την θρησκεία και τις θυσίες έως την καθημερινή ζωή.

Σύνταξη
Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Τι προτείνουν 14.05.26

Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα

Τρεις είναι οι ομάδες που παρακολουθούνται. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου μεταδόθηκε πρώτη φορά ο χανταϊός.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Κόσμος 15.05.26

Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Σύνταξη
Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Βεντέτα και εσωστρέφεια 15.05.26

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις

Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραπεζικές χρεώσεις: Τι σημαίνει η απόφαση για το «χαράτσι» στους λογαριασμούς
Καταθέσεις 15.05.26

Τι σημαίνει η δικαστική απόφαση για το «χαράτσι» στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής
ΗΠΑ vs Κίνας 15.05.26

Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής

Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο φόντο τεκτονικών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, με την απρόβλεπτη πολιτική Τραμπ να προκαλεί έλλειμμα συμμαχικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ και ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόσμος 15.05.26

Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Η ενδεχόμενη και εξελισσόμενη σύγκλιση ΗΠΑ και Κίνας σε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά πεδία, είναι κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τον κοινό τους συνομιλητή Βλαντιμίρ Πούτιν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη
Culture Live 15.05.26

Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη με τη Φλόρενς Πιου

Η Φλόρενς Πιου θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames στο έργο Ανατολικά της Εδέμ - έναν ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ το 1955

Σύνταξη
Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο
«Απερίσκεπτος, αδέξιος» 15.05.26

Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο

Παρότι ο Μάρκο Ρούμπιο τελούσε υπό κυρώσεις από την Κίνα εξαιτίας δηλώσεων που έκανε ως Γερουσιαστής εναντίον της Κίνας, αποφάσισε να μην άρει τις κυρώσεις αλλά να γράψει το όνομά του διαφορετικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ
Στοιχεία Μαρτίου 15.05.26

Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ

Κατά 11,4% αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία και 8% ο Δείκτης Τιμών Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία τον Μάρτιο. Προμήνυμα ανατιμήσεων στα ράφια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ουγγαρία: Η νέα ΥΠΕΞ επέκρινε τη Ρωσία για τις επιθέσεις με drone στην Υπερκαρπαθία
Ανίτα Oρμπαν 15.05.26

Η Ουγγαρία επικρίνει τη Ρωσία για τις επιθέσεις στην Υπερκαρπαθία

Η νέα ΥΠΕΞ της Ουγγαρίας επέκρινε τη Ρωσία για τις πρόσφατες επιθέσεις στην ουκρανική περιφέρεια της Υπερκαρπαθίας, και κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στη Βουδαπέστη για να του πει ότι τις καταδικάζει.

Σύνταξη
Βολιβία: Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία παραλύουν την πρωτεύουσα Λα Πας και συγκρούονται με την αστυνομία
Βολιβία 15.05.26

Εργαζόμενοι ορυχείων παραλύουν τη Λα Πας - Συγκρούσεις με την αστυνομία

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία, φορώντας τα κράνη τους, παρέλυσαν την πρωτεύουσα Λα Πας της Βολιβίας και, ζητώντας την παραίτηση του δεξιού προέδρου της χώρας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Σύνταξη
Ισραήλ: Εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη γιορτάζοντας την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ
Ισραήλ 15.05.26

Προκλητική πορεία ισραηλινών εθνικιστών στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

Ισραηλινοί εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, γιορτάζοντας την κατάληψη του ανατολικού τμήματός της, σε μια επίδειξη δύναμης την οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν κατάφωρη πρόκληση.

Σύνταξη
Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί σε σφοδρές συγκρούσεις συμμοριών στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς
Συγκρούσεις συμμοριών 15.05.26

Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στην Πορτ-ο-Πρενς

Σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε περιοχές της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 78 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 66 από την 9η Μαΐου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Κούβα: Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ βρίσκεται στην Αβάνα με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA
Κούβα 15.05.26

Στην Αβάνα ο διευθυντής της CIA

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, επισκέφθηκε την Αβάνα και συνομίλησε με κουβανούς αξιωματούχους για θέματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Σύνταξη
Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Νέα πραγματικότητα 15.05.26

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»

Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Τζούλη Καλημέρη
Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Πρόστιμο 15.05.26

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου
Θερμό επεισόδιο 15.05.26

Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου

Η κινεζική αστυνομία αντέδρασε έντονα όταν ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιχείρησε να ακολουθήσει ένοπλος τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ναό του Παραδείσου

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Cookies