Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου

Όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο, αξιωματούχοι των κινεζικών αρχών ασφαλείας (πιο συγκεκριμένα αστυνομικοί) φέρεται να εμπόδισαν έναν οπλισμένο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ να εισέλθει σε εκδήλωση την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους, ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας εμποδίστηκε να εισέλθει με το όπλο του στην επίσκεψη του Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στον Ναό του Ουρανού στο Πεκίνο την Πέμπτη. Το περιστατικό προκάλεσε μια φερόμενη «έντονη αντιπαράθεση» που καθυστέρησε την είσοδο στον χώρο για πάνω από μισή ώρα λόγω των έντονων συζητήσεων.

«Έχουμε δει αρκετές έντονες αντιπαραθέσεις από τότε που βρισκόμαστε εδώ», έγραψε ένας ανταποκριτής της Telegraph στο X σχετικά με την κατάσταση.

🚨Tensions between Secret Service and the Chinese Per @dannyctkemp, a secret service agent had an intense standoff with a Chinese security officer who refused to let them into the Temple of Heaven with their weapon. We’ve seen several intense confrontations since being here. — Connor Stringer (@connorstringer) May 14, 2026

Οι Κινέζοι είναι πολύ αυστηροί σε θέματα ασφαλείας και δεν αφήνουν άλλες υπηρεσίες να τους επιβληθούν στο έδαφός τους

Άλλα βίντεο που δημοσιεύθηκαν από δημοσιογράφους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Τύπο να αντιμετωπίζει δυσκολίες να ακολουθήσει τον Τραμπ κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και των εκδηλώσεων.

«Αρκετές φορές οι Κινέζοι προσπάθησαν να εμποδίσουν Αμερικανούς δημοσιογράφους και προσωπικό να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να ενταχθούν στην αυτοκινητοπομπή», ανέφερε ο ανταποκριτής της Telegraph στο X.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπούν εντάσεις μεταξύ της Μυστικής Υπηρεσίας και των Κινέζων αξιωματούχων ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ το 2017, προκλήθηκε αναταραχή λόγω του χαρτοφύλακα που περιέχει τα εργαλεία με τα οποία ο πρόεδρος μπορεί να διατάξει πυρηνική επίθεση και απαγορεύτηκε η είσοδος στον στρατιωτικό ακόλουθο που τον κρατούσε. Αργότερα και καθώς οι αμερικανοί επέμεναν, αμερικανοί και κινέζοι άνδρες ασφαλείας, φέρονται να ήρθαν στα χέρια.