Ο απολογισμός των ρωσικών μαζικών αεροπορικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς χθες Πέμπτη έγινε βαρύτερος, φτάνοντας τους 21 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών, έκανε γνωστό τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

According to Ukraine’s State Emergency Service, 21 people, including three children, were killed as a result of the Russian attack on Kyiv during the night of May 14. Rescue crews continue nonstop debris removal and search operations at the destroyed residential building in the… https://t.co/UKqxwpTqPM pic.twitter.com/H5tXcMBEvk — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 14, 2026

«Οι διασώστες συνεχίζουν ασταμάτητα να ψάχνουν στα συντρίμμια για να εντοπίσουν ανθρώπους στο ακίνητο (σ.σ. το οποίο κατέρρευσε) στη συνοικία Νταρνίτσκι», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω Telegram (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Valentyn Ogirenko).

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.

Ουκρανικές φονικές επιδρομές

Επιδρομές του ουκρανικού στρατού με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σκότωσαν έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους τρεις χθες Πέμπτη στη νότια ρωσική παραμεθόρια περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, συχνό στόχο τέτοιων επιθέσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το «γενικό αρχηγείο» της περιφέρειας ανέφερε μέσω Telegram ότι drone έπληξε σπίτι στην κοινότητα Γκράιβοραν, κοντά στα σύνορα, σκοτώνοντας άνδρα και τραυματίζοντας δεύτερο.

Σε άλλο επεισόδιο, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα ανατινάχτηκε κοντά στα σύνορα τραυματίζοντας δυο ανθρώπους.

Ο περιφερειάρχης της Μπιέλγκοροντ Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ ήταν ο ένας από τους δύο αυτοδιοικητικούς αξιωματούχους που ανακοινώθηκε πως εγκαταλείπουν τις θέσεις τους προχθές Τετάρτη.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ονόμασε υπηρεσιακό περιφερειάρχη στην Μπιέλγκοροντ τον Αλεξάντερ Σουβάεφ, παρασημοφορημένο βετεράνο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ