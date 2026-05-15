Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε η Κύπρος – Η λίστα με τις 10 χώρες που πήραν το εισιτήριο
Η Αντιγόνη θα συναντήσει τον Akyla στον μεγάλο τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου
Μετά την Ελλάδα και τον Akyla και η Κύπρος πήρε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.
Η Αντιγόνη ανέβηκε στη σκηνή του δεύτερου ημιτελικού κι αφού… δίδαξε τσιφτετέλι πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, εκεί όπου θα διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή θέση.
Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα κατάφερε να μαγνητίσει το στάδιο, όχι μόνο με τη φωνή της, αλλά και με το βλέμμα, την κίνηση και την ενέργειά της.
Η εμφάνισή της κινήθηκε σε ξέφρενους ρυθμούς, με τις χορεύτριές της να δίνουν ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο act και το κοινό να την αποθεώνει. Οι φωνές και τα χειροκροτήματα έμοιαζαν να ξεπερνούν τα αυστριακά σύνορα, φτάνοντας μέχρι τους τηλεοπτικούς δέκτες.
Με τη σκηνική της παρουσία, η Αντιγόνη δίδαξε διεθνώς τι σημαίνει τσιφτετέλι, μεταφέροντας στη Eurovision έναν ήχο και μια κίνηση γεμάτα πάθος, ρυθμό και κυπριακό χρώμα.
«You want more?» ([Θέλετε κι άλλο») ρώτησε από τη σκηνή, με το κοινό να απαντά αμέσως με ενθουσιασμό ενώ ζητωκραύγαζε. Η ίδια ευχαρίστησε τους θεατές, ενώ το στάδιο συνέχισε να χορεύει και να χειροκροτεί.
Το κλίμα ενθουσιασμού σχολίασε και ο Γιώργος Καπουτζίδης στη μετάδοση, τονίζοντας πως το κοινό είχε πραγματικά ξεσηκωθεί. Μια εμφάνιση που είχε ρυθμό, ένταση και καθαρή ενέργεια της Eurovision.
Η λίστα με τις 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό
- Βουλγαρία
- Ουκρανία
- Νορβηγία
- Αυστραλία
- Ρουμανία
- Μάλτα
- Κύπρος
- Αλβανία
- Δανία
- Τσεχία
