Δίδαξε τσιφτετέλι: Τα «έσπασε» η Antigoni στον Β’ ημιτελικό της Eurovision

Στον B’ ημιτελικό της Eurovision, η παρουσία της Antigonis στη σκηνή ήταν εκρηκτική, γεμάτη ρυθμό, αυτοπεποίθηση και μεσογειακό ταμπεραμέντο. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα κατάφερε να μαγνητίσει το στάδιο, όχι μόνο με τη φωνή της, αλλά και με το βλέμμα, την κίνηση και την ενέργειά της.

Η εμφάνισή της κινήθηκε σε ξέφρενους ρυθμούς, με τις χορεύτριές της να δίνουν ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο act και το κοινό να την αποθεώνει. Οι φωνές και τα χειροκροτήματα έμοιαζαν να ξεπερνούν τα αυστριακά σύνορα, φτάνοντας μέχρι τους τηλεοπτικούς δέκτες.

Με τη σκηνική της παρουσία, η Antigoni δίδαξε διεθνώς τι σημαίνει τσιφτετέλι, μεταφέροντας στη Eurovision έναν ήχο και μια κίνηση γεμάτα πάθος, ρυθμό και κυπριακό χρώμα.

Ξεσήκωσε την Αυστρία η Antigoni

«You want more?» ([Θέλετε κι άλλο») ρώτησε από τη σκηνή, με το κοινό να απαντά αμέσως με ενθουσιασμό ενώ ζητωκραύγαζε. Η ίδια ευχαρίστησε τους θεατές, ενώ το στάδιο συνέχισε να χορεύει και να χειροκροτεί.

Το κλίμα ενθουσιασμού σχολίασε και ο Γιώργος Καπουτζίδης στη μετάδοση, τονίζοντας πως το κοινό είχε πραγματικά ξεσηκωθεί. Μια εμφάνιση που είχε ρυθμό, ένταση και καθαρή ενέργεια της Eurovision.

Η σειρά των διαγωνιζόμενων στο Β’ ημιτελικό

Στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, οι χώρες εμφανίζονται με την εξής σειρά: