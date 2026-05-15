Ο Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία
Μπορεί η κόντρα τους με τον Μπρούκλιν να τους έχει προκαλέσει θλίψη, ωστόσο ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ θα παρηγορηθούν βλέποντας τον τραπεζικό τους λογαριασμό
Εδώ και έναν χρόνο το όνομά τους εμφανίζεται κάθε τρεις και λίγο στα «εξώφυλλα» – ωστόσο όχι για τους λόγους που θα ήθελαν. Ο πόλεμος που ξέσπασε μέσα στην οικογένεια Μπέκαμ, χάλασε την τέλεια εικόνα που έχτιζαν επί χρόνια ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια.
Ο μεγάλος τους γιος Μπρούκλιν τους αποκήρυξε, τους… έβγαλε στα μανταλάκια και έχει βρει τη γαλήνη στην αγκαλιά (και τα πλούτη) της συζύγου του Νίκολα Πελτζ.
Και μπορεί τα ρεπορτάζ από την Αγγλία να λένε ότι η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας δεν κλείνει μάτι τα βράδια από τη στεναχώρια της, ωστόσο υπάρχει ένας τρόπος να βρει κι αυτή μια μικρή παρηγοριά: κοιτώντας τον τραπεζικό λογαριασμό των Μπέκαμ.
Οι Sunday Times κυκλοφόρησαν τη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Βρετανία και ο σερ Ντέιβιντ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στο νησί.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Μπέκαμ διπλασίασαν την αξία τους μέσα σε έναν χρόνο, εκτοξεύοντας την περιουσία τους στις 1.185 δισ. λίρες.
Beckham becomes UK’s first billionaire sportsman https://t.co/F5tuCH59iL
— BBC News (UK) (@BBCNews) May 15, 2026
Μεγάλο ρόλο σε αυτή την άνοδο έπαιξαν οι επιχειρήσεις του πρώην άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις ΗΠΑ. Η ανανέωση του συμβολαίου του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι αύξησε την αξία του μεριδίου του στην ομάδα – ενώ έχουν αποδώσει και οι επενδύσεις του στα ακίνητα.
Μια καλή χρονιά ήταν όμως και για τη Βικτόρια Μπέκαμ, που είδε την αξία της εταιρείας της να ξεπερνάει τις 100 εκατ. λίρες.
* Κεντρική φωτογραφία: Andrew Matthews / REUTERS
