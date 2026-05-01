Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χωρίς μπλούζα, το «πονηρό» πλάνο και η αντίδραση της Βικτόρια

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανέλαβε χρέη… κάμεραμαν στην προπόνηση της Βικτόρια Μπέκαμ, μόνο που το πλάνο του δεν έμεινε ακριβώς στις έλξεις. Η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας και πρώην Spice Girl ανέβασε στα social media στιγμιότυπα από το γυμναστήριο του σπιτιού τους, όπου έκανε έλξεις με εντυπωσιακή άνεση, την ώρα που ο σύζυγός της προτίμησε να ζουμάρει στα οπίσθιά της αντί να καταγράψει την προσπάθειά της.

Η Βικτόρια, που εμφανίστηκε με καλογυμνασμένους κοιλιακούς και άψογη φυσική κατάσταση, αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ. «Ενώ κάποιοι από εμάς δουλεύουμε σκληρά στο γυμναστήριο», έγραψε στη λεζάντα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Ντέιβιντ δεν είχε ακριβώς στραμμένη την προσοχή του στην τεχνική της άσκησης. Λίγο αργότερα, δημοσίευσε και φωτογραφία του με το κεφάλι στα χέρια, σαν να είχε μόλις δεχθεί την παιχνιδιάρικη επίπληξή της.

Στα stories της, η Βικτόρια συνέχισε να μοιράζεται στιγμιότυπα από την προπόνηση και την εμφάνισή της μπροστά σε ολόσωμο καθρέφτη, δείχνοντας τη σιλουέτα της. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ανταποδώσει το «πείραγμα», ανεβάζοντας εικόνα του Ντέιβιντ χωρίς μπλούζα, με το μυώδες, γεμάτο τατουάζ σώμα του, και γράφοντας αστειευόμενη: «Παρακαλώ». Στη συνέχεια, πάντως, φρόντισε να διευκρινίσει ότι και εκείνος «δούλεψε πραγματικά σκληρά», ακολουθώντας το παράδειγμά της.

H ανάρτηση του Ρομέο Μπέκαμ

Το οικογενειακό στιγμιότυπο έρχεται λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Ρομέο Μπέκαμ και της συντρόφου του, Κιμ Τέρνμπουλ, οι οποίοι έδειξαν στους followers τους το πολυτελές εξοχικό των Μπέκαμ στα Κότσγουολντς. Το ζευγάρι έφτασε στην κατοικία, αξίας περίπου 12 εκατομμυρίων λιρών, με Porsche 100.000 λιρών, μαζί με το μπουλντόγκ τους, την Κόκο.

Στο βίντεο, οι δυο τους περιηγήθηκαν στους τεράστιους χώρους του κτήματος, που διαθέτει λίμνη και εννέα υπνοδωμάτια, χαλάρωσαν σε εσθονική σάουνα αξίας 11.000 λιρών και αργότερα πήγαν σε αγορά παραγωγών για τα απαραίτητα, πριν ετοιμάσουν δείπνο στο σπίτι.

Οι Μπέκαμ είχαν αγοράσει την εξοχική κατοικία το 2016 έναντι 6,15 εκατομμυρίων λιρών. Το κοινό είχε δει ξανά εικόνες από το εσωτερικό της μέσα από το ντοκιμαντέρ Beckham του Netflix, με ρουστίκ σαλόνι, πανάκριβους καναπέδες, ανακαινισμένη κουζίνα, AGA αξίας περίπου 10.000 λιρών, φούρνο πίτσας, μπιλιάρδο και πιάνο.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail