Μπορεί το Μουντιάλ 2026 να βάλει τέλος στον πόλεμο των Μπέκαμ; – «Κοινή λατρεία»
Go Fun 26 Απριλίου 2026, 21:40

Μπορεί το Μουντιάλ 2026 να βάλει τέλος στον πόλεμο των Μπέκαμ; – «Κοινή λατρεία»

Αν και η ρήξη των Μπέκαμ μοιάζει αγεφύρωτη βρετανικά ταμπλόιντ εικάζουν πως το Μουντιάλ και η κοινή αγάπη τους για το ποδόσφαιρο θα φέρει τη δυναστεία κοντά ξανά

Λουκάς Καρνής
Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Το Μουντιάλ 2026 θα φέρει τη δυναστεία Μπέκαμ κοντά ξανά, γράφουν τα βρετανικά ταμπλόιντ για την πολύμηνη ρήξη ανάμεσα στους Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ και τον πρωτότοκο τους Μπρούκλιν. Ωστόσο τα πρώτα δείγματα διαψεύδουν τους προφήτες υποστηρίζουν τα αμερικανικά.

Η εβδομάδα που πέρασε θα μπορούσε να ήταν θριαμβευτική. Η Βικτόρια Μπέκαμ παρουσίασε τη νέα της συλλογή στο Μανχάταν και το event ήταν μια «απόλυτη επιτυχία». Τα κομμάτια εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως, ενώ η ίδια τιμήθηκε ως μία από τις εκατό προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο από το περιοδικό ΤIME.

Στο πλευρό της βρισκόταν η γνωστή «ομάδα» υποστήριξης: ο Ντέιβιντ, ο Κρουζ και η μικρή Χάρπερ. Ωστόσο, η απουσία του εικοσιεπτάχρονου Μπρούκλιν ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή, μαρτυρώντας πως η κρίση που μαστίζει την οικογένεια κάθε άλλο παρά παροδική είναι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια έχουν να έρθουν σε οποιαδήποτε επαφή με τον γιο τους εδώ και δώδεκα μήνες.

«Η ατμόσφαιρα ενός Μουντιάλ, η οποία είναι φορτισμένη με συναίσθημα και εθνική υπερηφάνεια, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ο ιδανικός καταλύτης για να σπάσει ο πάγος, μακριά από τις διαμάχες για τα νυφικά και τις δημόσιες δηλώσεις στο Instagram»

Ο Μπρούκλιν φαίνεται πως διατηρεί μια τυπική και αραιή επικοινωνία μόνο με τους παππούδες του, τη Σάντρα Μπέκαμ και τους γονείς της Βικτόρια, Τζάκι και Τόνι, μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Η σοκαριστική δημόσια τοποθέτηση του Μπρούκλιν τον περασμένο Ιανουάριο, όπου κατηγόρησε τους γονείς του ότι θέτουν το εμπορικό σήμα Μπέκαμ πάνω από τα ίδια τους τα παιδιά, φαίνεται πως ήταν η χαριστική βολή.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται συχνά η σύζυγος του Μπρούκλιν, Νικόλα Πελτζ. Πηγές αναφέρουν πως η ίδια θεωρεί ότι η οικογένεια Μπέκαμ δεν κάνει καλό στον σύζυγό της, ενθαρρύνοντάς τον να κρατήσει αποστάσεις.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν μαρτυρίες που θέλουν τον ίδιο τον Μπρούκλιν να είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της ρήξης, επιδιώκοντας την ανεξαρτησία του.

Οι ρίζες της κόντρας εντοπίζονται ήδη από την περίοδο του γάμου τους το 2022, με τις φήμες για τη διαμάχη γύρω από το νυφικό και την υποτιθέμενη «εισβολή» της Βικτόρια στον πρώτο χορό του ζευγαριού να αναθερμαίνονται διαρκώς.

Πρόσφατα επεισόδια στο Λονδίνο, όπου το ζευγάρι επέλεξε να μείνει κλεισμένο σε ένα ξενοδοχείο αντί να παραστεί στα γενέθλια του Ντέιβιντ λόγω της παρουσίας πρώην συντρόφων του Μπρούκλιν, επιδείνωσαν την κατάσταση.

Παρά τη θλίψη και το σοκ, η πλευρά των γονέων επιλέγει τη στρατηγική της σιωπής και της διαρκούς ετοιμότητας.

«Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ως ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι και παγκόσμιος πρεσβευτής του ποδοσφαίρου, θα βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων του Μουντιάλ 2026 -κάτι που ο Μπρούκλιν οφείλει να σεβαστεί και να τιμήσει»

Η Βικτόρια, σε πρόσφατη συνέντευξή της, τόνισε πως προτεραιότητά της είναι πάντα η προστασία των παιδιών της, ενώ δηλώνει πως έχει μάθει να αγνοεί τον θόρυβο των μέσων ενημέρωσης.

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια συνεχίζουν να αναρτούν παλιές φωτογραφίες με τον Μπρούκλιν, στέλνοντας το μήνυμα πως η πόρτα παραμένει ανοιχτή.

Ωστόσο, η πραγματικότητα παραμένει σκληρή. Ο Μπρούκλιν απουσίασε από κορυφαίες στιγμές της οικογένειας, όπως η ανακήρυξη του πατέρα του σε ιππότη και τα πεντηκοστά του γενέθλια, επιλέγοντας να χτίσει τη δική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που κάποτε τον περιέβαλλαν ως αναπόσπαστο μέλος της δυναστείας Μπέκαμ.

Όταν η μητέρα του Βικτόρια γιόρταζε τη συμφωνία της με τη Gap, ο Μπρούκλιν απολάμβανε τη δική του δόξα μαγειρεύοντας σε δικό του event στην άλλη όχθη, το δικό του Λος Άντζελες.

«Το ποδόσφαιρο είναι η κοινή γλώσσα που μιλούν οι Μπέκαμ»

Αν και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ένα αθλητικό γεγονός που αποτελούσε ανέκαθεν τον «συνεκτικό ιστό» της δυναστείας Μπέκαμ, καθώς ολόκληρη η δημόσια και ιδιωτική τους ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το άθλημα θα μπορούσε να τους ενώσει, όλα δείχνουν πως η υπόθεση θα διαψευστεί.

Τα βρετανικά ταμπλόιντ πίστευαν πως το Παγκόσμιο Κύπελλο το οποίο και θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό θα «τους έφερνε κοντά» -δεδομένου ότι ο Μπρούκλιν και η Νικόλα κατοικούν μόνιμα στο Λος Άντζελες και οι γονείς του που συνήθως μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ Λονδίνου και Μαϊάμι θα εκμηδενιστεί.

Η οικογένεια Μπέκαμ σχεδιάζει να εγκατασταθεί στην Αμερική για όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, δημιουργώντας αναπόφευκτα ευκαιρίες για «τυχαίες» ή προγραμματισμένες συναντήσεις σε ουδέτερο έδαφος.

Επιπλέον ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ως ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι και παγκόσμιος πρεσβευτής του ποδοσφαίρου,θα βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων. Θα υποδεχθεί υψηλούς προσκεκλημένους, όπως τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, και θα διοργανώσει πληθώρα εκδηλώσεων.

Η οικογένεια Μπέκαμ σχεδιάζει να εγκατασταθεί στην Αμερική για όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, δημιουργώντας αναπόφευκτα ευκαιρίες για «τυχαίες» ή προγραμματισμένες συναντήσεις σε ουδέτερο έδαφος

Σε τέτοιας κλίμακας γεγονότα, η απουσία του πρωτότοκου γιου θεωρείται επικοινωνιακά «καταστροφική» για το προφίλ της οικογένειας.

Οι ελπίδες των φίλων της οικογένειας βασίστηκαν στο ότι ο Μπρούκλιν ίσως επιλέξει να στηρίξει τον πατέρα του σε μια τόσο κορυφαία στιγμή της καριέρας του, βάζοντας στην άκρη τις προσωπικές διαφορές.

Άλλωστε ο Μπρούκλιν μεγάλωσε μέσα στα γήπεδα, ακολουθώντας τον πατέρα του σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. «Το ποδόσφαιρο είναι η κοινή γλώσσα που μιλούν πατέρας και γιος» γράφει η Express.

«Η ατμόσφαιρα ενός Μουντιάλ, η οποία είναι φορτισμένη με συναίσθημα και εθνική υπερηφάνεια, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ο ιδανικός καταλύτης για να σπάσει ο πάγος, μακριά από τις διαμάχες για τα νυφικά και τις δημόσιες δηλώσεις στο Instagram» προσθέτει.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας, αν ο Μπρούκλιν επιλέξει να απέχει επιδεικτικά και από αυτό το γεγονός, τότε το χάσμα ίσως καταστεί πλέον οριστικό και αδιαπέραστο.

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Wall Street: Όλα τα βλέμματα σε «Magnificent 5» και Fed

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
Οι αντιδράσεις γύρω από την εμπλοκή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala φτάνουν και στο μετρό της Νέας Υόρκης

Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη

«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»

Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε

Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία και αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία, το 2011.

Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα

«Επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια δεξίωσης με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Φρενίτιδα τρισεκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτικούς εξοπλισμούς

Τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια πλησίασαν οι στρατιωτικές δαπάνες το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ΗΠΑ, Κίνα και η Ρωσία να αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το μισό αυτού του συνόλου.

Δημοτικές εκλογές: Πρώτη στις δημοτικές εκλογές η Φάταχ του παλαιστίνιου προέδρου Αμπάς
Πρώτη η Φάταχ του προέδρου Αμπάς στις δημοτικές εκλογές

Δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Οχθης, με τους Παλαιστινίους να ψηφίζουν χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Ουέσκα – Σαραγόσα: Τερματοφύλακας γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)
Τερματοφύλακας στην Ισπανία γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε σε ματς της Ουέσκα με τη Σαραγόσα, όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, αφού αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα, στη συνέχεια όρμησε σε αντίπαλο και τον ξάπλωσε κάτω με μπουνιά!

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, μετά την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ, τη Μουσκάτ και ξανά το Ισλαμαμπάντ όπου συνάντησε την αντιπροσωπεία του Ιράν, οδεύει προς Μόσχα.

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)

Η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε 13-12 την Ουγγαρία στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε φιλικό τεστ κι έκανε ιδανική πρόβα ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup.

Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla
Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla

Στο live συμμετέχουν δεκάδες γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη, η Ρένα Μόρφη, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Θανάσης Λουβερδής.

Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους
Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους

Μια αντιφασιστική πορεία εκτυλίχθηκε στους δρόμους των Αμπελοκήπων ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου, από συλλογικότητες, κόμματα και αντιφασιστικές οργανώσεις.

AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων, διεθνείς εκθέσεις προειδοποιούν πως ένα αλγοριθμικό σφάλμα μπορεί να πυροδοτήσει τον παγκόσμιο όλεθρο

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)

Η ΑΕΛ πέταξε στα «σκουπίδια» τις αρκετές ευκαιρίες που είχε στο α' μέρος ( μεταξύ των οποίων και δυο δοκάρια), εν αντιθέσει με τον Πανσερραϊκό που σκόραρε με μία και... καλή (50′ Δοϊρανλής) παίρνοντας βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

