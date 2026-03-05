Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.
Έχουν περάσει περίπου έξι εβδομάδες από τη μέρα που ο Μπρούκλιν «απασφάλισε», κατηγόρησε δημόσια τους γονείς του για τη συμπεριφορά τους και ουσιαστικά έριξε λάδι στη φωτιά που σιγόκαιγε στο εσωτερικό των Μπέκαμ από την περασμένη άνοιξη.
Το ξέσπασμα του μεγάλου γιου της Βικτόρια και του Ντέιβιντ «έσκασε σαν βόμβα» στον χώρο της σόουμπιζ, καθώς η δεύτερη πιο αγαπημένη οικογένεια της Αγγλίας, φαινόταν τόσα χρόνια ότι ζούσε την απόλυτη ευτυχία. Ωστόσο, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά.
Σε αυτό το διάστημα, η Βικτόρια και ο Μπέκαμ δείχνουν να κρατούν τις αποστάσεις τους, ο Μπρούκλιν μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ της Νίκολα Πελτζ και μέτριων συνταγών στο YouTube, ενώ τα αδέρφια αφήνουν τις σπόντες τους αλλά με διακριτικότητα.
Ωστόσο, στις 4 Μαρτίου, έγινε μια ακόμα προσπάθεια συμφιλίωσης – έστω και αποτυχημένη. Οι Μπέκαμ έσπευσαν να ευχηθούν στον wannabe σεφ για τα 27α γενέθλιά του, με τον Ντέιβιντ να ποστάρει στο Instagram μια φωτογραφία τους, γράφοντας «σε αγαπάμε».
Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε και η γνωστή σχεδιάστρια μόδας, με νέες φωτογραφίες και λόγια αγάπης προς τον γιο της. Ευχές στα social media του έστειλε και ο αδερφός του Ρόμεο, αλλά και οι παππούδες του Τεντ και Χίλαρι – μάλιστα με μια φωτογραφία στην οποία βρισκόταν και η Νίκολα Πελτζ.
Ωστόσο, ο Μπρούκλιν για πολλοστή φορά σνόμπαρε γονείς, αδέρφια και συγγενείς του, δείχνοντας ότι έχει επιλέξει σε ποια οικογένεια θέλει να ανήκει.
Το nepo baby απάντησε μόνο στην ανάρτηση της συζύγους του, η οποία ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη στιγμή που σβήνει τα κεράκια στην κάτι σαν τούρτα του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
