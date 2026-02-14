Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»

«Ότι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο» λέει το γνωστό ελληνικό λαϊκό άσμα – κι αν το ήξεραν στους Μπέκαμ μάλλον θα το άκουγαν στο repeat αυτή την περίοδο.

Η δεύτερη πιο αγαπημένη οικογένεια της Αγγλίας (πάντα πίσω από τη βασιλική) είδε την όμορφη και αψεγάδιαστη εικόνα της να καταρρέει μέσα σε λίγους μήνες. Η κόντρα που ξεκίνησε ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τους γονείς του εξελίχθηκε σε αιματηρό πόλεμο και κανείς δεν μοιάζει ικανός να γεφυρώσει αυτό το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ούτε τα μικρότερα αδέρφια του Μπρούκλιν. Ο Κρουζ έκανε την κίνηση – έκπληξη πριν από λίγες ημέρες, αλλά ο 26χρονος wannabe σεφ αποδείχθηκε βράχος.

Ο 20χρονος μουσικός ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες στα social media, ανάμεσα στις οποίες ήταν μαζί με τα αδέρφια του από παλιότερες πιο ωραίες στιγμές – ένα ποστ μήνυμα συμφιλίωσης. Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα ο Μπρούκλιν απάντησε.

Ανέβασε κι αυτός μια σειρά από φωτογραφίες στα social media, μόνο που ήταν αφιερωμένες όλες στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Μάλιστα, είχε ντύσει μουσικά την ανάρτηση, με το κομμάτι του Barry White – You’re my first, my last, my everything.

Και η πόρτα που έριξε στον Κρουζ ακούστηκε σε όλο το διαδίκτυο.

Καλή η κόντρα, αλλά έχουμε και δουλειές

Την ίδια ώρα και ενώ η κόντρα των Μπέκαμ βρίσκεται στα… χειρότερά της, ο Κρουζ ετοιμάζεται για την πρώτη του ευρωπαϊκή περιοδεία με το συγκρότημά του, τους The Breakers.

Ο 20χρονος μουσικός και η παρέα του θα δώσουν μια σειρά από συναυλίες στη Βρετανία, ενώ στη συνέχεια η For Your Love tour θα τους βγάλει σε Παρίσι, Βερολίνο και Άμστερνταμ.

Ο Κρουζ Μπέκαμ και το συγκρότημά του, βρέθηκαν στην εκπομπή του Κρις Έβανς στο Virgin Radio UK, όπου ερμήνευσαν το single For Your Love, ενώ μίλησαν και για την επερχόμενη περιοδεία τους.

Απαντώντας στην ερώτηση ποιες είναι οι προσδοκίες του ο Μπέκαμ απάντησε: «Ειλικρινά, απλώς να συνεχίσω να φτιάχνω μουσική και να προσπαθώ να κάνω τους ανθρώπους να χαμογελούν.

Στο μουσικό βίντεο του For Your Love κάνει μία σύντομη εμφάνιση ο παππούς του Κρουζ Μπέκαμ, πατέρας της Βικτόρια Μπέκαμ, Τόνι Άνταμς.